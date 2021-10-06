«Не время продавать. Время покупать»

Сбитая на пешеходном переходе в Пскове девочка получила перелом кости

Почти 100 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки

В Псковской области выполнили за год пятилетний объем работ по замене лифтов

Торжественное открытие нового магазина BeFree состоялось в Пскове

Первый за год случай укуса клеща зафиксирован у ребенка в Псковской области

Власти Пскова усиливают меры безопасности после инцидента с уходом воспитанников из детсадов