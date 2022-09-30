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Чем только не удивляют сетевые магазины Пскова! Недавно прочла про голубя, а сегодня сама столкнулась с... Нет, не с животным в магазине.
Зашла в магазин на Никольской, а там три продавщицы заблокировали проход парню с рюкзаком. Видимо, заподозрили его в краже. По итогу, его заставили раскрыть рюкзак. Спустя мгновение из него посыпались большие пачки с кофе.
На этом история не закончилась. Как говорят, лучшая оборона - нападение. И молодой человек вступил в потасовку с продавщицами, отмахиваясь от них рюкзаком. Совладать с мощью этих стойких женщин ему не удалость, поэтому выходом из ситуации стал трусливый побег.
Эх, представляю, как взбодрились от такого кофе продавцы.
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Интерактив: Кофейный вор и трусливый боец
Чем только не удивляют сетевые магазины Пскова! Недавно прочла про голубя, а сегодня сама столкнулась с... Нет, не с животным в магазине.
Зашла в магазин на Никольской, а там три продавщицы заблокировали проход парню с рюкзаком. Видимо, заподозрили его в краже. По итогу, его заставили раскрыть рюкзак. Спустя мгновение из него посыпались большие пачки с кофе.
На этом история не закончилась. Как говорят, лучшая оборона - нападение. И молодой человек вступил в потасовку с продавщицами, отмахиваясь от них рюкзаком. Совладать с мощью этих стойких женщин ему не удалость, поэтому выходом из ситуации стал трусливый побег.
Эх, представляю, как взбодрились от такого кофе продавцы.
Людмила