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Интерактив: Коты остались единственными жителями деревни
Есть в Пыталовском районе уже, к сожалению, нежилая деревня Липовицы. В ней два дома, и живут в них только животные, оставленные и никому не нужные. До ближайшей деревни не менее восьми километров по лесной дороге, которая с приходом зимы станет непроходимой.
В одном доме два кота (или кошки), запечатлеть не удалось, спрятались. В другом доме шесть взрослых котов и кошек и два маленьких (рыжий и девочка трёхцветная). Был еще небольшой взрослый кобель, но его забрал приют из Острова.
Из одного дома хозяева уехали. Из второго родственники определили хозяина в интернат, животные не нужны. Никто их не кормит, только охотники раз в неделю, проезжая мимо, оставляют им булку.
Несмотря на то, что у меня дома своих кошаков много и подопечных, которых нужно пристроить, я не выдержала и забрала оттуда маленького рыжего котеныша. Остальные хвостики провожали меня до машины.
Грустно это все и печально. Понимаю, что у всех свои проблемы, работа, семья, дети, но все вместе мы что-нибудь сможем придумать и помочь тем, кто не виноват в человеческой безразличности и сохраняет веру в людей.
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Интерактив: Коты остались единственными жителями деревни
Есть в Пыталовском районе уже, к сожалению, нежилая деревня Липовицы. В ней два дома, и живут в них только животные, оставленные и никому не нужные. До ближайшей деревни не менее восьми километров по лесной дороге, которая с приходом зимы станет непроходимой.
В одном доме два кота (или кошки), запечатлеть не удалось, спрятались. В другом доме шесть взрослых котов и кошек и два маленьких (рыжий и девочка трёхцветная). Был еще небольшой взрослый кобель, но его забрал приют из Острова.
Из одного дома хозяева уехали. Из второго родственники определили хозяина в интернат, животные не нужны. Никто их не кормит, только охотники раз в неделю, проезжая мимо, оставляют им булку.
Несмотря на то, что у меня дома своих кошаков много и подопечных, которых нужно пристроить, я не выдержала и забрала оттуда маленького рыжего котеныша. Остальные хвостики провожали меня до машины.
Грустно это все и печально. Понимаю, что у всех свои проблемы, работа, семья, дети, но все вместе мы что-нибудь сможем придумать и помочь тем, кто не виноват в человеческой безразличности и сохраняет веру в людей.
Алена Василова