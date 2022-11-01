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Интерактив: Девушка, не испытываете ли вы желания... попеть?
На минувших инфернальных выходных довелось мне заказать такси в нашем славном городе Пскове после полуночи.
Машина прибыла мгновенно и бесшумно. Безэмоциональный водитель сверил пункт назначения и уже было начал движение, но внезапно обернулся.
– Девушка, не испытываете ли вы желания... попеть? – спросил таксист,
– Непреодолимое, – ответила я. Но мой сарказм по достоинству не оценили.
– Я вас за язык не тянул, заказывайте, – угрожающе отозвался мужчина.
– Вы сейчас серьезно? У вас тут караоке?
– Я не шучу.
Я решила не противоречить водителю, чтобы не спровоцировать на агрессию. Мысль о том, что это последняя песня в моей жизни, не могла не пронестись в голове.
– «Show must go on», – откровенно испуганно проблеяла я.
Не отвлекаясь на дорогу, перевозчик врубил заказ и тыкнул мне в нос свой телефон, мол, текст здесь.
Легендарная песня Queen не смогла развеять сгущающееся напряжение. Сразу после последних аккордов самопроизвольно включилась самая популярная в кинофильмах песня для стриптиза Sam Brown «Stop». В голове нарисовался логичный финал этой поездки: меня изнасилуют, убьют и закопают. Как раз в этот момент мы вылетели в тьму городской окраины.
Возможно при свете дня или при должном количестве алкоголя в крови все это показалось бы мне забавным приключением. Но таксист был угрюм. Атмосферой веселья в его салоне не пахло. С другой стороны, время такое - улыбаться не положено.
Быть может кому-то покажется, что я излишне драматизирую. Что ж, от всей души желаю проехаться один на один в такси с Хароном местного разлива по еле освещенным улочкам Пскова.
Елизавета
Харон – в древнегреческой мифологии перевозчик душ умерших через реку Стикс в подземное царство мёртвых.
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Интерактив: Девушка, не испытываете ли вы желания... попеть?
На минувших инфернальных выходных довелось мне заказать такси в нашем славном городе Пскове после полуночи.
Машина прибыла мгновенно и бесшумно. Безэмоциональный водитель сверил пункт назначения и уже было начал движение, но внезапно обернулся.
– Девушка, не испытываете ли вы желания... попеть? – спросил таксист,
– Непреодолимое, – ответила я. Но мой сарказм по достоинству не оценили.
– Я вас за язык не тянул, заказывайте, – угрожающе отозвался мужчина.
– Вы сейчас серьезно? У вас тут караоке?
– Я не шучу.
Я решила не противоречить водителю, чтобы не спровоцировать на агрессию. Мысль о том, что это последняя песня в моей жизни, не могла не пронестись в голове.
– «Show must go on», – откровенно испуганно проблеяла я.
Не отвлекаясь на дорогу, перевозчик врубил заказ и тыкнул мне в нос свой телефон, мол, текст здесь.
Легендарная песня Queen не смогла развеять сгущающееся напряжение. Сразу после последних аккордов самопроизвольно включилась самая популярная в кинофильмах песня для стриптиза Sam Brown «Stop». В голове нарисовался логичный финал этой поездки: меня изнасилуют, убьют и закопают. Как раз в этот момент мы вылетели в тьму городской окраины.
Возможно при свете дня или при должном количестве алкоголя в крови все это показалось бы мне забавным приключением. Но таксист был угрюм. Атмосферой веселья в его салоне не пахло. С другой стороны, время такое - улыбаться не положено.
Быть может кому-то покажется, что я излишне драматизирую. Что ж, от всей души желаю проехаться один на один в такси с Хароном местного разлива по еле освещенным улочкам Пскова.
Елизавета
Харон – в древнегреческой мифологии перевозчик душ умерших через реку Стикс в подземное царство мёртвых.