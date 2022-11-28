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Интерактив: Кошка с котятами заперты в подвале в Пскове, животные умирают от голода
По распоряжению администрации «Микрорайона №2» забили все продухи подвала в доме по Рижскому проспекту, 22, в Пскове. В подвале остались коты и кошка с котятами с 24 ноября. Животные умирают от голода, мяукают котята. Женщина, которая кормила в тех дворах животных, от происходящего слегла с инсультом.
Фото: архив ПЛН
Разве так делаются дела? Неужели нельзя оставлять небольшие отверстия, чтобы животные могли укрыться от холодов? Чье распоряжение?
Наталья
Как пояснила главный инженер управляющей компании «Микрорайон №2» в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, продухи не забиты наглухо, там поставлены решетки.
«Я объяснила женщине, что она должна выйти и забрать своих котов, потому что весь Рижский стоит на ушах из-за тараканов, блох и крыс, которые появились из-за бездомных котов. Подвальное помещение не закрыто наглухо, коты могут спокойно пройти сквозь решетки», - прокомментировала она.
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Интерактив: Кошка с котятами заперты в подвале в Пскове, животные умирают от голода
По распоряжению администрации «Микрорайона №2» забили все продухи подвала в доме по Рижскому проспекту, 22, в Пскове. В подвале остались коты и кошка с котятами с 24 ноября. Животные умирают от голода, мяукают котята. Женщина, которая кормила в тех дворах животных, от происходящего слегла с инсультом.
Фото: архив ПЛН
Разве так делаются дела? Неужели нельзя оставлять небольшие отверстия, чтобы животные могли укрыться от холодов? Чье распоряжение?
Наталья
Как пояснила главный инженер управляющей компании «Микрорайон №2» в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, продухи не забиты наглухо, там поставлены решетки.
«Я объяснила женщине, что она должна выйти и забрать своих котов, потому что весь Рижский стоит на ушах из-за тараканов, блох и крыс, которые появились из-за бездомных котов. Подвальное помещение не закрыто наглухо, коты могут спокойно пройти сквозь решетки», - прокомментировала она.