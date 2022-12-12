Интерактив: «Тащильщик» вернулся

Виталий Козырев рассказал об изменениях для владельцев недвижимости с 2023 года

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»

Более пяти тысяч вызовов отработала псковская скорая медпомощь за неделю

«Постскриптум»: Не место для митингов и поправки в региональный бюджет