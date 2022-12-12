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Сегодня сложно чему-либо удивиться, окружающая нас действительность преподносит сюрпризы каждый день, и то, что ещё год назад представлялось невообразимым, сейчас - реальность, с которой мы уже, казалось бы, начали свыкаться. Тем не менее горожане не сдаются и продолжают поражать прохожих своей самобытностью и непосредственностью.
Как видно на фото, к нам вернулся «тащильщик»! Учитывая специфичность данной ситуации, могу предположить, что это тот самый мужчина, который летом «выгуливал» газовую плиту, а после микроволновую печь по улицам Пскова.
Прохожего с необычным «питомцем» я застал на улице Петровской. На этот раз он снова тащил какой-то элемент бытовой техники, что именно - разобрать было сложно. Ну и Бог с ним, пусть тащит, мне то какое дело? Может, хоть дорогу почистит, а то, говорят, техники не хватает, так вот вам альтернативные методы - импортозамещение на лицо!
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Интерактив: «Тащильщик» вернулся
Сегодня сложно чему-либо удивиться, окружающая нас действительность преподносит сюрпризы каждый день, и то, что ещё год назад представлялось невообразимым, сейчас - реальность, с которой мы уже, казалось бы, начали свыкаться. Тем не менее горожане не сдаются и продолжают поражать прохожих своей самобытностью и непосредственностью.
Как видно на фото, к нам вернулся «тащильщик»! Учитывая специфичность данной ситуации, могу предположить, что это тот самый мужчина, который летом «выгуливал» газовую плиту, а после микроволновую печь по улицам Пскова.
Прохожего с необычным «питомцем» я застал на улице Петровской. На этот раз он снова тащил какой-то элемент бытовой техники, что именно - разобрать было сложно. Ну и Бог с ним, пусть тащит, мне то какое дело? Может, хоть дорогу почистит, а то, говорят, техники не хватает, так вот вам альтернативные методы - импортозамещение на лицо!
Кирилл
Напомним, ранее необычный прохожий привлек внимание читателя ПЛН на улице Петровской 24 ноября. Обнаженный молодой человек в трусах прогуливался по городу в морозный день.