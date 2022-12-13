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Я каждый день хожу на работу там, где в Пскову впадает небольшой ручеёк Милевка. Место весьма живописное, открыточные виды на реку Пскову и Гремячую башню. Недавно через Милевку построили новый мост - это хорошо. И вот уже работы близятся к завершению, уже заасфальтировали дорогу и в качестве финального штриха, конечно, кому-то нужно было поставить забор.
Причём, не только испортив открыточный вид на Гремячую башню, но перегородив прямой путь к реке, где летом отдыхают и загорают местные жители, купаются дети, а любители фотографий устраивают фотосессии. Здесь речь не идёт о безопасности, ведь ещё как-то с трудом, но можно понять, когда забор препятствует выходу пешеходов на проезжую часть шумных центральных магистралей, но ведь тут тупиковая улочка частного сектора, где даже тротуаров, кроме как рядом с новым мостом, нет. Причём забор установлен так, что не препятствует выходу людей на проезжую часть, а именно перегораживает выход к реке, где традиционно был раньше спуск к воде по весьма пологой горочке.
Кто бы объяснил, зачем в данном месте забор? Зачем тратить деньги на то, что не нужно? Зачем надо было перегораживать людям подход к реке и лишать город открыточного вида?
Александр
Как сообщил руководитель управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, забор является пешеходным ограждением, установленным для безопасности движения пешеходов. Кроме того, высота насыпи требует установки удерживающего ограждения по ГОСТу.
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Интерактив: Озаборивание у Гремячей башни
Я каждый день хожу на работу там, где в Пскову впадает небольшой ручеёк Милевка. Место весьма живописное, открыточные виды на реку Пскову и Гремячую башню. Недавно через Милевку построили новый мост - это хорошо. И вот уже работы близятся к завершению, уже заасфальтировали дорогу и в качестве финального штриха, конечно, кому-то нужно было поставить забор.
Причём, не только испортив открыточный вид на Гремячую башню, но перегородив прямой путь к реке, где летом отдыхают и загорают местные жители, купаются дети, а любители фотографий устраивают фотосессии. Здесь речь не идёт о безопасности, ведь ещё как-то с трудом, но можно понять, когда забор препятствует выходу пешеходов на проезжую часть шумных центральных магистралей, но ведь тут тупиковая улочка частного сектора, где даже тротуаров, кроме как рядом с новым мостом, нет. Причём забор установлен так, что не препятствует выходу людей на проезжую часть, а именно перегораживает выход к реке, где традиционно был раньше спуск к воде по весьма пологой горочке.
Кто бы объяснил, зачем в данном месте забор? Зачем тратить деньги на то, что не нужно? Зачем надо было перегораживать людям подход к реке и лишать город открыточного вида?
Александр