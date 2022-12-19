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В ажиотаже с асфальтированием Троицкого моста и другими громкими проектами большая часть мелких проблем отдельных дворов в Пскове теряется. Помнят о них только сами местные жители, которые, надеясь на исполнение обещаний представителей власти, сидят и терпеливо ждут, когда в их двор, наконец, заедет строительная техника и начнётся ремонт.
Так случилось и с нашим небезызвестным псковским «пентагоном», ремонт которого планировали начать до конца текущего года. Говорили об этом в сентябре, сегодня - середина декабря, на улице - горы снега. В общем-то, какой уж тут ремонт? Понятно, что наш разбитый двор останется нетронутым как минимум до весны, иллюзий здесь у нас, местных жителей, нет, но вот вопрос - зачем делать громкие заявления, если воплощать эти планы в жизнь никто не собирается?
Хотелось бы, чтобы представители власти более ответственно подходили к своим заявлениям.
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Интерактив: Забытый псковский «пентагон»
В ажиотаже с асфальтированием Троицкого моста и другими громкими проектами большая часть мелких проблем отдельных дворов в Пскове теряется. Помнят о них только сами местные жители, которые, надеясь на исполнение обещаний представителей власти, сидят и терпеливо ждут, когда в их двор, наконец, заедет строительная техника и начнётся ремонт.
Так случилось и с нашим небезызвестным псковским «пентагоном», ремонт которого планировали начать до конца текущего года. Говорили об этом в сентябре, сегодня - середина декабря, на улице - горы снега. В общем-то, какой уж тут ремонт? Понятно, что наш разбитый двор останется нетронутым как минимум до весны, иллюзий здесь у нас, местных жителей, нет, но вот вопрос - зачем делать громкие заявления, если воплощать эти планы в жизнь никто не собирается?
Хотелось бы, чтобы представители власти более ответственно подходили к своим заявлениям.
Константин