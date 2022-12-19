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В течение недели наблюдаю такую прекрасную картину у домов №35 и 37 по улице Льва Толстого в Пскове. Обещают потепление, а значит обрушатся осадки в виде сосулек. Хотя, с одной стороны, если не сбивать, природа сама уберёт.
Да и были тщетные попытки написать в чат-бот. Сначала объяснили, что вышки направлены на социальные учреждения, а в пятницу пообещали убрать в течение трёх дней. Но чуда не произошло. Только вновь поставили оградительные барьеры, которые закрывают довольно большую часть тротуара. А одна лента и вовсе закрывает один из проходов в жилой дом.
Очень пугают и удручают эти ледяные соседи. Надеюсь, что от их опасного для жизни паразитизма смогут избавиться.
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Интерактив: Сталактиты Льва Толстого
В течение недели наблюдаю такую прекрасную картину у домов №35 и 37 по улице Льва Толстого в Пскове. Обещают потепление, а значит обрушатся осадки в виде сосулек. Хотя, с одной стороны, если не сбивать, природа сама уберёт.
Да и были тщетные попытки написать в чат-бот. Сначала объяснили, что вышки направлены на социальные учреждения, а в пятницу пообещали убрать в течение трёх дней. Но чуда не произошло. Только вновь поставили оградительные барьеры, которые закрывают довольно большую часть тротуара. А одна лента и вовсе закрывает один из проходов в жилой дом.
Очень пугают и удручают эти ледяные соседи. Надеюсь, что от их опасного для жизни паразитизма смогут избавиться.