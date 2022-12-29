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Сегодня утром планировала «забежать» в аптеку, а в итоге это дело, похоже, перерастёт в мероприятие дня!
Очередь в аптеке на улице Госпитальной, 3 в Пскове, где выдают льготные лекарства, составляет более 30 человек! Тут стоит отметить, что в половине аптек льготных лекарств нет в наличии вообще. В госпитале ветеранов войн сказали: «Приходите после Нового года». Интересные дела, а как быть до Нового года? Ведь рецепты на льготные медикаменты, как правило, дают людям с хроническими заболеваниями, людям они жизненно необходимы!
Просто беспредел какой-то! 29 декабря, куча людей вынуждены стоять в очереди по полдня, чтобы просто не умереть за новогодние праздники.
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Интерактив: Лекарства для терпеливых
Сегодня утром планировала «забежать» в аптеку, а в итоге это дело, похоже, перерастёт в мероприятие дня!
Очередь в аптеке на улице Госпитальной, 3 в Пскове, где выдают льготные лекарства, составляет более 30 человек! Тут стоит отметить, что в половине аптек льготных лекарств нет в наличии вообще. В госпитале ветеранов войн сказали: «Приходите после Нового года». Интересные дела, а как быть до Нового года? Ведь рецепты на льготные медикаменты, как правило, дают людям с хроническими заболеваниями, людям они жизненно необходимы!
Просто беспредел какой-то! 29 декабря, куча людей вынуждены стоять в очереди по полдня, чтобы просто не умереть за новогодние праздники.
Кристина