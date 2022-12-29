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Фортепиано в Финском парке поставили не так давно. Разумеется, пик его славы пришелся на летний фестиваль, и тогда открытый музыкальный инструмент пусть и страдал от осадков, но все же имел смысл – не раз я видела как на нем играли прохожие виртуозы или дети. Фортепиано радовало глаз и создавало некоторое чувство умиления и близости искусства к простым горожанам.
Чувство это очень быстро прошло осенью, когда вид музыкального инструмента от влаги, ветра и перемен в температурах становился все хуже и печальнее, но надежда на лучшее еще сохранялась. Явно ведь заберут. Это же бред – оставлять инструмент гнить в парке зимой, потом затопить весенним талым снегом и оставить груду мусора к следующему летнему фестивалю.
Увы, и здесь меня постигло разочарование. Прошел сначала ранний снег, потом и первые морозы. Новогоднего чуда также не произошло, инструмент все стоит и стремительно погибает на фоне уже изрядно потрепанной стены. Хотя, я сильно сомневаюсь, что теперь из него получится извлечь хоть что-то похожее на музыку. Не после таких страданий. Делать с этим хоть что-то, похоже, никто не собирался изначально, и загнивающее фортепиано станет не чудом, а новогодним салатом в холодильнике, который уже никому и не нужен, но выбросить всем как-то не с руки.
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Интерактив: Загнивающее искусство
Фортепиано в Финском парке поставили не так давно. Разумеется, пик его славы пришелся на летний фестиваль, и тогда открытый музыкальный инструмент пусть и страдал от осадков, но все же имел смысл – не раз я видела как на нем играли прохожие виртуозы или дети. Фортепиано радовало глаз и создавало некоторое чувство умиления и близости искусства к простым горожанам.
Чувство это очень быстро прошло осенью, когда вид музыкального инструмента от влаги, ветра и перемен в температурах становился все хуже и печальнее, но надежда на лучшее еще сохранялась. Явно ведь заберут. Это же бред – оставлять инструмент гнить в парке зимой, потом затопить весенним талым снегом и оставить груду мусора к следующему летнему фестивалю.
Увы, и здесь меня постигло разочарование. Прошел сначала ранний снег, потом и первые морозы. Новогоднего чуда также не произошло, инструмент все стоит и стремительно погибает на фоне уже изрядно потрепанной стены. Хотя, я сильно сомневаюсь, что теперь из него получится извлечь хоть что-то похожее на музыку. Не после таких страданий. Делать с этим хоть что-то, похоже, никто не собирался изначально, и загнивающее фортепиано станет не чудом, а новогодним салатом в холодильнике, который уже никому и не нужен, но выбросить всем как-то не с руки.
Ирина