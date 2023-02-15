Интерактив: Историю под снос

Почти 100 нарушений в сфере госзакупок выявила прокуратура Великих Лук в 2022 году

Запустить руку в государственный карман: как налоговые вычеты помогут псковичам вернуть 390 тысяч

Не состоялись торги на устройство тротуаров в деревне Ершово

Экс-директора «Псковавиа» приговорили к штрафу за присвоение денег

Зарплатные запросы жителей Псковской области за год выросли более чем на 2 тысячи