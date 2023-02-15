Интерактив: Историю под снос

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«Многоквартирный дом в аварийном состоянии» – так теперь называют единственное уцелевшее здание открытой в 1866 году Смоленской школы в Палкино. Каждый местный житель о деревянном строении на набережной знает с начальной школы. Примерно тогда учитель рассказывает о старейшем здании системы образования поселка – маленькой деревянной «двухэтажке» с неприятным запахом, множеством собак и, видимо, изрядно портящий вид новой благоустроенной набережной.
Фото: прокуратура Палкинского района
Больше рассказ краеведам и учителем вести будет не о чем. Сомнительную гордость образовательной системы по предписанию прокуратуры Палкинского района велено снести из-за аварийного состояния. Вот только до этого состояния старую школу упорно доводили, как минимум, последние 20 лет.
Многоквартирным жилым домом здание, предназначенное под школу, назвать можно с большой натяжкой из-за банальной планировки, что никому не помешало селить туда людей, которые в силу жизненных обстоятельств не могли себе позволить место более благоустроенное. Вели себя жильцы соответствующе. Выбитые окна, заклеенные скотчем и пленкой, пробитые стены, горы мусора и подростки, вернувшиеся в здание школы совсем не для учебы – это лишь малая часть того, во что превратилось здание, прозванное в народе историческим. Насколько мне известно, официально статус объекта культурного наследия строению давать никто не собирается и не слишком-то собирался.
Местные краеведы лишь на локальных собраниях скромно упоминают историческое значение здания, администрации до него нет дела, да и для жителей деревянный домик на набережной ассоциируется уже только с помойкой, драками, разрухой и детьми, сидящими на окнах, свесив ноги, ведь ограждения или замка на постройке тоже нет.
Людей из здания Смоленской школы, конечно, расселили, это уже хорошо, но само здание продолжает успешно загнивать на новенькой набережной, забытое властями поселка настолько, что и на снос, похоже, средств не нашлось.
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Интерактив: Историю под снос
«Многоквартирный дом в аварийном состоянии» – так теперь называют единственное уцелевшее здание открытой в 1866 году Смоленской школы в Палкино. Каждый местный житель о деревянном строении на набережной знает с начальной школы. Примерно тогда учитель рассказывает о старейшем здании системы образования поселка – маленькой деревянной «двухэтажке» с неприятным запахом, множеством собак и, видимо, изрядно портящий вид новой благоустроенной набережной.
Фото: прокуратура Палкинского района
Больше рассказ краеведам и учителем вести будет не о чем. Сомнительную гордость образовательной системы по предписанию прокуратуры Палкинского района велено снести из-за аварийного состояния. Вот только до этого состояния старую школу упорно доводили, как минимум, последние 20 лет.
Многоквартирным жилым домом здание, предназначенное под школу, назвать можно с большой натяжкой из-за банальной планировки, что никому не помешало селить туда людей, которые в силу жизненных обстоятельств не могли себе позволить место более благоустроенное. Вели себя жильцы соответствующе. Выбитые окна, заклеенные скотчем и пленкой, пробитые стены, горы мусора и подростки, вернувшиеся в здание школы совсем не для учебы – это лишь малая часть того, во что превратилось здание, прозванное в народе историческим. Насколько мне известно, официально статус объекта культурного наследия строению давать никто не собирается и не слишком-то собирался.
Местные краеведы лишь на локальных собраниях скромно упоминают историческое значение здания, администрации до него нет дела, да и для жителей деревянный домик на набережной ассоциируется уже только с помойкой, драками, разрухой и детьми, сидящими на окнах, свесив ноги, ведь ограждения или замка на постройке тоже нет.
Людей из здания Смоленской школы, конечно, расселили, это уже хорошо, но само здание продолжает успешно загнивать на новенькой набережной, забытое властями поселка настолько, что и на снос, похоже, средств не нашлось.
Николай