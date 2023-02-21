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Февраль под конец месяца решил удивить. Только недавно прогулки по Пскову были уже чуть ли не по асфальту, а за считанные выходные на улице снова можно лепить снеговика и вспоминать другие забавы.
Только вот с приходом снега возвращается не только радость, но и угроза падения сосулек на головы прохожих. В частности, на Запсковье в районе улицы Школьной.
Печально видеть такую картину, особенно в этом районе. Каждый прохожий обращал внимание, что там установлены специальные дорожные знаки, которые предупреждают о слепых или слабовидящих пешеходах. И это не случайно. Именно там находится Псковская областная организация Всероссийского общества слепых. Если я, человек с нормальным зрением, могу оглядеться по сторонам, наверх, чтобы увидеть эти опасные сосульки и обойти их, то людям с ограниченными возможностями здоровья это сделать не под силу.
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Интерактив: Опасные сосульки в Пскове
Февраль под конец месяца решил удивить. Только недавно прогулки по Пскову были уже чуть ли не по асфальту, а за считанные выходные на улице снова можно лепить снеговика и вспоминать другие забавы.
Только вот с приходом снега возвращается не только радость, но и угроза падения сосулек на головы прохожих. В частности, на Запсковье в районе улицы Школьной.
Печально видеть такую картину, особенно в этом районе. Каждый прохожий обращал внимание, что там установлены специальные дорожные знаки, которые предупреждают о слепых или слабовидящих пешеходах. И это не случайно. Именно там находится Псковская областная организация Всероссийского общества слепых. Если я, человек с нормальным зрением, могу оглядеться по сторонам, наверх, чтобы увидеть эти опасные сосульки и обойти их, то людям с ограниченными возможностями здоровья это сделать не под силу.
Владимир