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Театр начинается с вешалки, а город, пожалуй, с вокзала. Так вот, если следовать этой логике, то в нашем Пскове «прекрасные» впечатления от вокзала едва ли получится перекрыть кремлевскими стенами и другими местными достопримечательностями.
Конкретно хотелось бы остановиться на туалете псковского автовокзала. Что тут говорить, естественные потребности никто не отменял, и значимая часть пассажиров вынуждена справлять нужду именно там. Боюсь, что даже самые скромные ожидания от туалета на автовокзале в областном центре окажутся выше того, что люди видят в реальности.
Стоимость входа - 31 рубль, при этом если забыл взять бумажку - вытирай пальцем! Ни бумажных полотенец, ни электрических сушилок для рук, ничего! Это вообще прошлый век, где санстанция? Кто-то контроль за этим всем осуществляет?
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Интерактив: Путешествие в XX век за 31 рубль
Театр начинается с вешалки, а город, пожалуй, с вокзала. Так вот, если следовать этой логике, то в нашем Пскове «прекрасные» впечатления от вокзала едва ли получится перекрыть кремлевскими стенами и другими местными достопримечательностями.
Конкретно хотелось бы остановиться на туалете псковского автовокзала. Что тут говорить, естественные потребности никто не отменял, и значимая часть пассажиров вынуждена справлять нужду именно там. Боюсь, что даже самые скромные ожидания от туалета на автовокзале в областном центре окажутся выше того, что люди видят в реальности.
Стоимость входа - 31 рубль, при этом если забыл взять бумажку - вытирай пальцем! Ни бумажных полотенец, ни электрических сушилок для рук, ничего! Это вообще прошлый век, где санстанция? Кто-то контроль за этим всем осуществляет?
Наталья