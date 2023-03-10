Интерактив: У каждой сосульки есть имя и фамилия

* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.
Минздрав советует пожилым людям не выходить из дома без крайней необходимости из-за гололедицы. А будь моя воля – я всем рекомендовал бы носа на улицу не показывать. И не только из-за опасности поломаться на скольком льду – угрозы подстерегают и сверху. В период частых переходов через ноль громадные сосульки образовались на многих зданиях – и, как потеплеет, эти глыбы рискуют свалиться прохожим на головы и другие части хрупких тел.
Как обычно лидирует тут старый жилой фонд – жители по делу критикуют управляйки и ждут, когда власти дадут им очередной волшебный пинок. Только тогда те начнут шевелиться. Впрочем, не только на окраинах и в спальных районах можно встретить такое безобразие. Даже в центре города, в самом центре Пскова, можно увидеть вот такую картину.
В зоне риска – все, от спешащих на работу и учебу местных жителей, до направляющихся к Кремлю и другим достопримечательностям туристов.
Что делать? Предложенный вариант сидеть дома - всем хорош, но нереализуем. Двухсоттысячным городом на дистанционку не уйдешь. Надо придумывать что-то другое. Дополнить гардероб каждого строительной каской? Или все-таки вспомнить, что, как говаривал один умеющий мотивировать подчиненных руководитель, у каждой ошибки есть имя и фамилия. Вот и у каждой сосульки тоже есть ФИО – может, пришло время напомнить их, строго спросить с ответственных, вернее сказать, безответственных лиц и заставить выполнять свою работу? А то, не дай бог, поздно будет.
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: У каждой сосульки есть имя и фамилия
Минздрав советует пожилым людям не выходить из дома без крайней необходимости из-за гололедицы. А будь моя воля – я всем рекомендовал бы носа на улицу не показывать. И не только из-за опасности поломаться на скольком льду – угрозы подстерегают и сверху. В период частых переходов через ноль громадные сосульки образовались на многих зданиях – и, как потеплеет, эти глыбы рискуют свалиться прохожим на головы и другие части хрупких тел.
Как обычно лидирует тут старый жилой фонд – жители по делу критикуют управляйки и ждут, когда власти дадут им очередной волшебный пинок. Только тогда те начнут шевелиться. Впрочем, не только на окраинах и в спальных районах можно встретить такое безобразие. Даже в центре города, в самом центре Пскова, можно увидеть вот такую картину.
В зоне риска – все, от спешащих на работу и учебу местных жителей, до направляющихся к Кремлю и другим достопримечательностям туристов.
Что делать? Предложенный вариант сидеть дома - всем хорош, но нереализуем. Двухсоттысячным городом на дистанционку не уйдешь. Надо придумывать что-то другое. Дополнить гардероб каждого строительной каской? Или все-таки вспомнить, что, как говаривал один умеющий мотивировать подчиненных руководитель, у каждой ошибки есть имя и фамилия. Вот и у каждой сосульки тоже есть ФИО – может, пришло время напомнить их, строго спросить с ответственных, вернее сказать, безответственных лиц и заставить выполнять свою работу? А то, не дай бог, поздно будет.
Рассерженный горожанин