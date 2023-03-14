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Интерактив: Поплывет весь двор

14.03.2023 10:43|ПсковКомментариев: 2

У нас во дворе многоквартирного дома в Красногородске вот такие горы снега.

Управляющей компании наплевать на все это.

 

Сейчас наступает тепло. Поплывёт весь двор, в том числе затопит сараи и подход к подъезду.

Ирина

Источник: Псковская Лента Новостей
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