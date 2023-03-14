Интерактив: Поплывет весь двор

Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 марта

Два автомобиля мешают движению на Рижском проспекте в Пскове

Бухля порезвилась на снежной горке в псковском подворье. ВИДЕО

Мастер-класс по игре на гуслях состоялся в Пскове