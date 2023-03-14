Интерактив: Живу без света, а «управляйка» игнорирует!

Две картины псковского музея представлены на выставке в Петербурге

«Гайд-парк»: Депутат Андрей Михайлов о муниципальной реформе и областном конкурсе ТОСов

Юные псковички победили на соревнованиях «Рыцари аэробики» в Суздале

Планы по модернизации системы здравоохранения на 2023 год озвучили в Псковской области

Клиенты сети кафе-кондитерских и бистро «Миша» могут оплатить заказ телефоном с помощью SberPay QR

Когда школьники будут сдавать ЕГЭ в 2023 году, рассказали эксперты

На зарплату в конверте сегодня согласны четверо из десяти россиян