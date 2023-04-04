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У меня на районе поселился бобр. Живет этот зверёк в реке Ремонтке. Речка малоизвестная, протекает под городскими улицами в коллекторах и впадает в Пскову.
Так вот, бобр сегодня утром был замечен в коллекторе на пересечении Узкого переулка и Плехановского посада. Удалось поймать его в объектив камеры по пути на работу.
Возможно, это не первая наша встреча. Видела бобра в реке в 2020 году, но не знаю, старый это зверёк или новый. Интересно, такой сосед по району больше в плюс или в минус? Увидеть плоский хвост в речке всегда очень любопытно, вот только бы не натворил он дел и не построил дамбу, а то ведь и подтопить что-нибудь в городе может. В общем, держу в курсе.
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Интерактив: Бобр на районе
У меня на районе поселился бобр. Живет этот зверёк в реке Ремонтке. Речка малоизвестная, протекает под городскими улицами в коллекторах и впадает в Пскову.
Так вот, бобр сегодня утром был замечен в коллекторе на пересечении Узкого переулка и Плехановского посада. Удалось поймать его в объектив камеры по пути на работу.
Возможно, это не первая наша встреча. Видела бобра в реке в 2020 году, но не знаю, старый это зверёк или новый. Интересно, такой сосед по району больше в плюс или в минус? Увидеть плоский хвост в речке всегда очень любопытно, вот только бы не натворил он дел и не построил дамбу, а то ведь и подтопить что-нибудь в городе может. В общем, держу в курсе.
Наталья