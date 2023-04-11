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Хочется рассказать про проблему нашего прекрасного, но не всегда доброго города. Мой муж - инвалид второй группы. Мы приехали в администрацию города Пскова для решения нашего давнего вопроса с землёй. Оказалось, что парковки для инвалидов около администрации на Некрасова, 22 нет. Нам предложили припарковаться возле здания гордумы на Некрасова, 14.
Приехав на парковку, свободных мест мы не нашли. Кто-то в городе вообще следит за правилами парковки? Если даже около гордумы такое безобразие...
Хотелось бы призвать горожан внимательнее относиться к требованиям дорожных знаков. Радуйтесь, что это место - не ваше.
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Интерактив: «Завидное» место
Хочется рассказать про проблему нашего прекрасного, но не всегда доброго города. Мой муж - инвалид второй группы. Мы приехали в администрацию города Пскова для решения нашего давнего вопроса с землёй. Оказалось, что парковки для инвалидов около администрации на Некрасова, 22 нет. Нам предложили припарковаться возле здания гордумы на Некрасова, 14.
Приехав на парковку, свободных мест мы не нашли. Кто-то в городе вообще следит за правилами парковки? Если даже около гордумы такое безобразие...
Хотелось бы призвать горожан внимательнее относиться к требованиям дорожных знаков. Радуйтесь, что это место - не ваше.
Наталья