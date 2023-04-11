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Оповещу всех о печальном городском событии в Пскове. Я сейчас живу неподалеку, поэтому часто бываю на набережной реки Великой, очень люблю это место. Всегда с удовольствием отмечаю, как многие приходят посидеть (порой, с закрытыми глазами) полчаса и пойти дальше. Приходят и в одиночку, и вдвоем. Приезжают на велосипедах. И вот одним местом для отдыха стало меньше.
На набережной пропал один из лежаков. В воскресенье ещё были все целы, а вчера одного не досчиталась. Это точно, все восемь штук стояли по парам, а теперь одного нет. Неужели кто-то утащил? Тогда это удивительно и печально, ведь весят эти лежаки немало.
Забавно, еще скамейки исчезли у прохода к храму Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома, ни одной нет на набережной. Вот такое серийное исчезновение.
Александра
Добавим, как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова, лежак с набережной увезли на ремонт.
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Интерактив: Одним местом для отдыха стало меньше
Оповещу всех о печальном городском событии в Пскове. Я сейчас живу неподалеку, поэтому часто бываю на набережной реки Великой, очень люблю это место. Всегда с удовольствием отмечаю, как многие приходят посидеть (порой, с закрытыми глазами) полчаса и пойти дальше. Приходят и в одиночку, и вдвоем. Приезжают на велосипедах. И вот одним местом для отдыха стало меньше.
На набережной пропал один из лежаков. В воскресенье ещё были все целы, а вчера одного не досчиталась. Это точно, все восемь штук стояли по парам, а теперь одного нет. Неужели кто-то утащил? Тогда это удивительно и печально, ведь весят эти лежаки немало.
Забавно, еще скамейки исчезли у прохода к храму Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома, ни одной нет на набережной. Вот такое серийное исчезновение.
Александра
Добавим, как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова, лежак с набережной увезли на ремонт.