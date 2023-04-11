Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Псковэнергосбыт» показания дачникам
Оплата за ОДН с марта
Оазис здоровья под Псковом
построй дом своей мечты
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
Господин Рейтингомер
кто придет работать в больницы региона?
как юродивый Николка Псков спас
Защита для псковских предпринимателей
перерасчет платы за СОИ
Топ учебных заведений
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
маршруты силы
 
 
 
ещё Интерактив 11.04.2023 15:174 Интерактив: Реконструкция «Октября» с риском для жизни 19.04.2023 11:190 Интерактив: Одним местом для отдыха стало меньше 18.04.2023 14:450 Интерактив: «Завидное» место 11.04.2023 15:174 Интерактив: Реконструкция «Октября» с риском для жизни 04.04.2023 09:530 Интерактив: Бобр на районе 26.03.2023 18:371 Интерактив: Мусорные тропы
 
 
 
Самое популярное 13.04.2023 07:410 В Пскове у водителя остановилось сердце прямо за рулём автомобиля 12.04.2023 12:422 Увеличенная грудь супруги стала предметом спора при разделе имущества семьи в Москве 13.04.2023 19:481 Молодого псковича нашли в лесу погибшим спустя две недели поисков 13.04.2023 15:500 Привокзальную площадь Пскова ждут преобразования 16.04.2023 23:540 Псковичка получит крупную сумму денег в качестве компенсации от «Что? Где? Когда?»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Интерактив
Написать на ПЛН
Прикрепить фото/видео (до 15МБ):


* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru

За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

Интерактив: Одним местом для отдыха стало меньше

19.04.2023 11:19|ПсковКомментариев: 0

Оповещу всех о печальном городском событии в Пскове. Я сейчас живу неподалеку, поэтому часто бываю на набережной реки Великой, очень люблю это место. Всегда с удовольствием отмечаю, как многие приходят посидеть (порой, с закрытыми глазами) полчаса и пойти дальше. Приходят и в одиночку, и вдвоем. Приезжают на велосипедах. И вот одним местом для отдыха стало меньше.

На набережной пропал один из лежаков. В воскресенье ещё были все целы, а вчера одного не досчиталась. Это точно, все восемь штук стояли по парам, а теперь одного нет. Неужели кто-то утащил? Тогда это удивительно и печально, ведь весят эти лежаки немало. 

Забавно, еще скамейки исчезли у прохода к храму Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома, ни одной нет на набережной. Вот такое серийное исчезновение. 

Александра 

Добавим, как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова, лежак с набережной увезли на ремонт. 

Теги: #псков #лежаки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?
В опросе приняло участие 103 человека
19.04.2023, 12:470 Любителям азиатской культуры рекомендовали посмотреть псковский спектакль «Лягушки» 19.04.2023, 12:420 Фотофакт: Десятки псковичей вышли на рыбалку на набережную реки Великой 19.04.2023, 12:350 Подтверждение качества на практике 19.04.2023, 12:291 Мошенники получили от псковичей еще более миллиона рублей
19.04.2023, 12:290 Четверо на одного 19.04.2023, 12:140 Тела женщины и трехлетней дочери нашли на козырьке подъезда дома в Подмосковье 19.04.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» про спектакль «Лягушки» 19.04.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 19 апреля
19.04.2023, 12:000 Наиболее выгодные дни для отпуска в мае рассчитали эксперты 19.04.2023, 11:490 «Гайд-парк»: Сергей Вострецов о роли профсоюзов в современной России и подготовке к Первомаю 19.04.2023, 11:430 Волк отгрыз голову сидевшей на цепи собаке в Пыталовском районе 19.04.2023, 11:380 Доску памяти Вениамина Каверина на псковской школе демонтируют из-за ошибки
19.04.2023, 11:350 Стартовал прием заявок для участия в фестивале талантов в Великих Луках 19.04.2023, 11:280 Мотосезон официально откроется в Пскове 6 мая 19.04.2023, 11:190 Интерактив: Одним местом для отдыха стало меньше 19.04.2023, 11:101 Временные трудности
19.04.2023, 11:010 Замглавы администрации Бежаницкого района Владимир Вельц умер на 54-м году жизни 19.04.2023, 10:540 Ледяные горы сохраняются на Чудском озере. ФОТО 19.04.2023, 10:422 Один из районов Пскова оставят без горячей воды из-за ремонта сетей 19.04.2023, 10:310 Сборник «Летопись псковской медицины» признан книгой года в регионе
19.04.2023, 10:200 Почему спектакль «Лягушки» нужно досмотреть до конца, расскажет режиссер Никита Кобелев в эфире «ПЛН FM» 19.04.2023, 10:120 Девять ландшафтных пожаров ликвидировали в Псковской области за сутки 19.04.2023, 09:582 Фотофакт: Ошибку заметили на доске памяти Вениамина Каверина на псковской школе 19.04.2023, 09:470 Пенсионер в опочецкой деревне выстрелил из ружья в собутыльника в ходе ссоры
19.04.2023, 09:450 Ответственность за утилизацию упаковки хотят перенести на ее производителей 19.04.2023, 09:350 Артиллерийский снаряд времён войны нашли в Красногородске 19.04.2023, 09:260 10 фактов из жизни Вениамина Каверина 19.04.2023, 09:150 Школьным педагогам предлагают повысить базовую ставку
19.04.2023, 09:010 Российские IT-компании стали набирать гуманитариев для развития нейросетей 19.04.2023, 08:540 Садовый дом сгорел из-за аварийного режима электросети в Псковском районе 19.04.2023, 08:380 Названы вещи, которые запрещено делать в среду Светлой седмицы 19.04.2023, 08:180 Новый циклон несёт в Европейскую Россию ухудшение погоды
19.04.2023, 08:100 Раскрыты уловки магазинов, которые заставляют покупать все подряд 19.04.2023, 07:520 Фундамент для блочно-модульных газовых котельных начали формировать в Кунье 19.04.2023, 07:350 «Михайловское» представляет в сети творчество петербуржца, влюблённого в псковские пушкинские места 19.04.2023, 07:170 Признаки передозировки витаминов назвала нутрициолог
19.04.2023, 06:580 Частным электросамокатам предложили присваивать номера 18.04.2023, 22:000 Авторскую экскурсию с посещением музея-квартиры Ленина проведут в Пскове 18.04.2023, 21:501 Об опасном использовании зубочисток рассказал стоматолог 18.04.2023, 21:400 Псковский пристав стал победителем чемпионата области по легкоатлетическому кроссу
18.04.2023, 21:300 Кукольный спектакль «Поклонилась Весна Кузнецу» покажут в Пскове 18.04.2023, 21:230 Псковичам рассказали, как обжаловать сокращение медицинского работника 18.04.2023, 21:203 Профсоюзы поддержат Михаила Ведерникова на выборах губернатора 18.04.2023, 21:130 До 19 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 19 апреля
18.04.2023, 21:100 Новый сезон проекта «Цифровой ликбез» запустили в России 18.04.2023, 21:030 Про спортсмена-водителя автобуса стругокрасненского филиала рассказали в «Псковпассажиравтотрансе» 18.04.2023, 21:020 Склон Святогорского монастыря очистили в Пушкиногорском районе 18.04.2023, 20:500 Кубок города по карате прошел в Великих Луках
18.04.2023, 20:420 «Гонки по вертикали»: встреча Путина и Ведерникова, старт губернаторских выборов и ожидание лидера ЛДПР. ВИДЕО 18.04.2023, 20:400 В Псковской области стартовала оценка проектов, реализованных на средства Фонда президентских грантов 18.04.2023, 20:300 Волонтеров-псковичей приглашают принять участие в донорской акции 18.04.2023, 20:200 Псковский омбудсмен встретился с председателем комиссии по безопасности Общественной палаты РФ
18.04.2023, 20:100 Выставка псковского художника Владимира Бердышева откроется в галерее «Цех» 18.04.2023, 20:000 Псковский облсовпроф просит продлить программу кешбэка на путевки в детские лагеря 18.04.2023, 19:500 Третьеклассники в новосибирской гимназии устроили протест и не вышли на занятия 18.04.2023, 19:500 О связи Софьи Ковалевской с космосом расскажут гостям мемориального музея-усадьбы
18.04.2023, 19:400 Жителей Псковской области приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» 18.04.2023, 19:350 Тонувшего на территории рыбопитомника мужчину спасли в Великих Луках 18.04.2023, 19:300 В российском городе нашли труп новорожденной девочки в пакете 18.04.2023, 19:280 Число бюджетных мест в Великолукском медицинском колледже увеличили до 125
18.04.2023, 19:241 Экскурсия для детей прошла на швейной фабрике «Славянка» в Пскове 18.04.2023, 19:188 Губернатор смог выдержать на встрече с президентом правильную тональность — Виктор Остренко 18.04.2023, 19:130 Минздрав поддержал законопроект об ограничении права на оптовую продажу этанола 18.04.2023, 19:060 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 апреля
18.04.2023, 18:520 Благотворительная акция ко Дню защиты детей стартовала в Псковской области 18.04.2023, 18:350 Госдума одобрила поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ 18.04.2023, 18:200 Фестиваль музыки и спорта Viki Fest прошел в Пскове 18.04.2023, 18:040 Юрий Сорокин передал оборудование для настольного тенниса Центру помощи детям Печорского района
18.04.2023, 18:000 Более 60% псковичек носят очки или контактные линзы - аналитики 18.04.2023, 17:580 Антон Минаков о новых проектах и инициативах ЛДПР в Псковской области 18.04.2023, 17:520 План праздничных первомайских мероприятий утвердили Пскове 18.04.2023, 17:451 Александр Борисов: Михаил Ведерников получил положительную оценку от президента
18.04.2023, 17:422 Миссис Великие Луки приняла участие в титульной фотосессии 18.04.2023, 17:400 Дороги перекроют в районах Псковской области для подготовки к Кубку России по ралли 18.04.2023, 17:330 Александр Козловский: Главное, что президент поддержал Михаила Ведерникова на выборах-2023 18.04.2023, 17:270 Стоянку и пешеходную дорожку обустроили на улице Балтийской под Псковом
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru