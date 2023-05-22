Интерактив: Ворованный товар

Ещё четверо псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации

Водитель пожарной машины скончался на рабочем месте в Псковской области

Ущерб от разгрома туалета в псковском парке Строителей возместят родители виновников

Псковский губернатор о вандалах: Сделаем всё, чтобы найти их