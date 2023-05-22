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Интерактив: Ворованный товар

22.05.2023 14:20|ПсковКомментариев: 2

На парковках около торговых центров в Пскове («Империал», «Семейный Магнит») ходят странные личности. Они подходят к машинам и предлагают купить наушники или парфюмерию, при этом открыто говорят, что товар ворованный.

Работает группа как минимум из четырех человек. Двое предлагают товары, двое, видимо, обеспечивают тылы.

Мне кажется, что это должно привлечь внимание правоохранительных органов.

Денис 

Теги: #псков #парковка #интерактив
Источник: Псковская Лента Новостей
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