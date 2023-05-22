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Интерактив: Перепахать историю, или Ралли - на окраину!
Итак, дамы и господа, в очередной раз в самом сердце нашего славного города Пскова свершится ралли. Рёв мотора и визг шин заставит дребезжать «Стекляшку», а пролетающие через трамплин в тонну весом авто различных мастей – содрогаться памятник дедушке Ленину. Жители окрестных домов, которым волей судьбы достался билет в первый ряд, окажутся в многочасовой осаде с принудительным просмотром шоу.
«В связи с проведением соревнований в Пскове 27 мая с 13:00 до 17:00 вводится временное прекращение движения автотранспорта по площади Ленина, улице Советской (от площади Ленина до Октябрьской площади), Октябрьскому проспекту (от Октябрьской площади до улицы Некрасова), Советскому (Троицкому) и Ольгинскому мостам», – уведомили нас власти.
А не пора ли перенести ралли на окраину Пскова? Город только вздохнул с облегчением после открытия Троицкого моста и ремонта дороги на площади Ленина. После такой усиленной эксплуатации не замелькают ли снова дорожные службы на Советской улице? Проверка и проезжей части, и нервов горожан на прочность, честное слово...
«Ударим автопробегом (а в нашем случае - ралли) по бездорожью!» – Ильф и Петров не перестают быть актуальными.
Решение перекрывать центр города для патриотических мероприятий, таких как парад Победы, который, к слову, в этом году не проводился, ещё можно понять, но какой резон это делать для событий такого пошиба? Спортивные автопробеги должны проходить на специализированных площадках, специально для этого приспособленных, надёжных и оборудованных, готовых ко всем нестандартным ситуациям и авариям. А не в пространстве исторического центра города как минимум с 1120-летней историей и рядом с памятниками ЮНЕСКО.
Ирина
Напомним, третий этап Чемпионата России и второй этап Кубка содружества по ралли «Ралли-Псков 2023» откроется 27 мая.
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* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: Перепахать историю, или Ралли - на окраину!
Итак, дамы и господа, в очередной раз в самом сердце нашего славного города Пскова свершится ралли. Рёв мотора и визг шин заставит дребезжать «Стекляшку», а пролетающие через трамплин в тонну весом авто различных мастей – содрогаться памятник дедушке Ленину. Жители окрестных домов, которым волей судьбы достался билет в первый ряд, окажутся в многочасовой осаде с принудительным просмотром шоу.
«В связи с проведением соревнований в Пскове 27 мая с 13:00 до 17:00 вводится временное прекращение движения автотранспорта по площади Ленина, улице Советской (от площади Ленина до Октябрьской площади), Октябрьскому проспекту (от Октябрьской площади до улицы Некрасова), Советскому (Троицкому) и Ольгинскому мостам», – уведомили нас власти.
А не пора ли перенести ралли на окраину Пскова? Город только вздохнул с облегчением после открытия Троицкого моста и ремонта дороги на площади Ленина. После такой усиленной эксплуатации не замелькают ли снова дорожные службы на Советской улице? Проверка и проезжей части, и нервов горожан на прочность, честное слово...
«Ударим автопробегом (а в нашем случае - ралли) по бездорожью!» – Ильф и Петров не перестают быть актуальными.
Решение перекрывать центр города для патриотических мероприятий, таких как парад Победы, который, к слову, в этом году не проводился, ещё можно понять, но какой резон это делать для событий такого пошиба? Спортивные автопробеги должны проходить на специализированных площадках, специально для этого приспособленных, надёжных и оборудованных, готовых ко всем нестандартным ситуациям и авариям. А не в пространстве исторического центра города как минимум с 1120-летней историей и рядом с памятниками ЮНЕСКО.
Ирина
Напомним, третий этап Чемпионата России и второй этап Кубка содружества по ралли «Ралли-Псков 2023» откроется 27 мая.