Интерактив: Вывоз мусора в Ваулинский карьер

Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о кадрах для промышленности

Пятитысячную купюру с признаками подделки нашли в Пскове

Фильм о событиях 1825 года будут снимать в «Михайловском»

Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 27 июня

На встречу с космонавтом в Псковском планетарии собрались более 60 детей

Изборский музей-заповедник получил от «Яндекса» статус «Хорошее место»

Двух лосей в борщевике заметили псковичи на улице Линейной. ФОТО