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Давно собираюсь спросить, откуда появился ужасный запах со стороны деревни Родины на Завеличье? Говорят, что там теперь свинарник. Поскольку преобладающими ветрами у нас являются западные, то это явление стало настолько частым, что ни в жару, ни по любому поводу, окна открыть невозможно.
Приведу пример. В 7.00 я зашла в душ. Уже в 7.30, простите, вонь заполнила всю квартиру. В воскресение была возле «Гулливера». Где-то в 17.00 с небольшим там стоял этот запах, он был еще страшнее.
Разве можно с точки зрения экологии допускать, чтобы огромный район подвергался таким атакам? И есть ли у нас службы, отслеживающие такие ситуации? Это началось во время COVID-19, года два назад. Но сейчас это стало настолько часто, что жить невыносимо. Теперь в отсутствие ветров такие выбросы достигают и улицы Юбилейной, и улицы Кузбасской Дивизии.
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Интерактив: Зловония на Завеличье
Давно собираюсь спросить, откуда появился ужасный запах со стороны деревни Родины на Завеличье? Говорят, что там теперь свинарник. Поскольку преобладающими ветрами у нас являются западные, то это явление стало настолько частым, что ни в жару, ни по любому поводу, окна открыть невозможно.
Приведу пример. В 7.00 я зашла в душ. Уже в 7.30, простите, вонь заполнила всю квартиру. В воскресение была возле «Гулливера». Где-то в 17.00 с небольшим там стоял этот запах, он был еще страшнее.
Разве можно с точки зрения экологии допускать, чтобы огромный район подвергался таким атакам? И есть ли у нас службы, отслеживающие такие ситуации? Это началось во время COVID-19, года два назад. Но сейчас это стало настолько часто, что жить невыносимо. Теперь в отсутствие ветров такие выбросы достигают и улицы Юбилейной, и улицы Кузбасской Дивизии.
Татьяна