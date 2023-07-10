Интерактив: Играть в песке, купаться в луже

Щенка закинули через забор в псковский зооприют

В Псковской области будут судить мужчину за совершенное в 1997 году убийство человека

«Постскриптум»: Паломничество федеральных чиновников на Псковщину и «образовательная» перепалка

Телефонные мошенники стали приглашать россиян на «личный прием в Центробанк»

В России вступили в силу новые правила назначения детских выплат

Шахматное поле обновляют на набережной в Себеже

«Гольдберг-вариации» Баха можно будет услышать в Покровской башне в Пскове

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о работе единственной в Псковской области клиники ЭКО

Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 10 июля

Олимпийские игры молодежи в 35-й раз состоялись в Псковском районе

В отпуск по принуждению хоть раз в жизни уходили 25% псковичей — опрос