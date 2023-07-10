Интерактив: Играть в песке, купаться в луже

* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.
Хочу рассказать про свой двор, за который душой болею уже не один десяток лет. Жаль, что все эти переживания и старания пока ровным счетом ни к чему не приводят, депутаты дают пустые обещания, а «управляйку» надо постоянно уговаривать элементарно скосить траву. Говорю я о дворе дома №7а на улице Гагарина в Пскове.
Скриншот: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»
На сайте Псковской Ленты Новостей выходила новость о том, что рядом с нашим домом дети купаются в луже. Это одна из наших «достопримечательностей» - лужа эта мозолит глаза уже несколько лет. Приходил депутат, приходили из администрации, УГХ тоже в курсе. Сказали, нужна «ливневка», сказали, что это дорого, вот сидим и ждем теперь у лужи погоды, да только воз и ныне там.
На луже все не прекратилось - три месяца назад во дворе демонтировали старую детскую площадку. Сказали, так постановила прокуратура, ничего нельзя сделать. Хотя про безнадежность ситуации, конечно, спорный вопрос. Да, площадке было 13 лет. Но ее можно было элементарно отремонтировать, подлатать, и стояла бы она, дети бы пользовались. Но нет, ее решили снести и мгновенно демонтировали. Оставили только игровой домик, в котором теперь по ночам собираются подростки, пьют алкоголь. Буквально вчера ночью муж их гонял за шум под окном.
Что касается других детей (в том числе с Завокзалья, с центра), теперь они вынуждены играть в песке, как совсем маленькие: лепят из песка, зарываются в песок, кидаются песком. В общем, развлечения на любой вкус, да только вот хоть с какой-то площадкой игры могли бы быть более чистыми и цивилизованными.
Я сама была старшей по дому, знаю, как это все работает. Но неужели за столько лет не найти денег на то, чтобы убрать лужу? Неужели на место демонтированной площадки нельзя поставить пару качелей? Все должно быть для людей, разве не так? Или у нас другие приоритеты?
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: Играть в песке, купаться в луже
Хочу рассказать про свой двор, за который душой болею уже не один десяток лет. Жаль, что все эти переживания и старания пока ровным счетом ни к чему не приводят, депутаты дают пустые обещания, а «управляйку» надо постоянно уговаривать элементарно скосить траву. Говорю я о дворе дома №7а на улице Гагарина в Пскове.
Скриншот: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»
На сайте Псковской Ленты Новостей выходила новость о том, что рядом с нашим домом дети купаются в луже. Это одна из наших «достопримечательностей» - лужа эта мозолит глаза уже несколько лет. Приходил депутат, приходили из администрации, УГХ тоже в курсе. Сказали, нужна «ливневка», сказали, что это дорого, вот сидим и ждем теперь у лужи погоды, да только воз и ныне там.
На луже все не прекратилось - три месяца назад во дворе демонтировали старую детскую площадку. Сказали, так постановила прокуратура, ничего нельзя сделать. Хотя про безнадежность ситуации, конечно, спорный вопрос. Да, площадке было 13 лет. Но ее можно было элементарно отремонтировать, подлатать, и стояла бы она, дети бы пользовались. Но нет, ее решили снести и мгновенно демонтировали. Оставили только игровой домик, в котором теперь по ночам собираются подростки, пьют алкоголь. Буквально вчера ночью муж их гонял за шум под окном.
Что касается других детей (в том числе с Завокзалья, с центра), теперь они вынуждены играть в песке, как совсем маленькие: лепят из песка, зарываются в песок, кидаются песком. В общем, развлечения на любой вкус, да только вот хоть с какой-то площадкой игры могли бы быть более чистыми и цивилизованными.
Я сама была старшей по дому, знаю, как это все работает. Но неужели за столько лет не найти денег на то, чтобы убрать лужу? Неужели на место демонтированной площадки нельзя поставить пару качелей? Все должно быть для людей, разве не так? Или у нас другие приоритеты?
Людмила