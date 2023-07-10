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Хотелось бы поделиться своей историей про 36 часов, проведенных на границе без воды и с протухшей от жары едой. Историей про то, как бронируешь время на границе, а выезжаешь по итогу на следующий день ночью, учитывая, что там непонятные туалеты, продукты не продаются, на границе нельзя гулять, нужно сидеть в машине. Просто треш.
Людей на границе множество, кто-то возвращается домой из отпуска или от родственников, как я. Люди вынуждены сутки проводить на границе в нечеловеческих условиях.
Вода там только из-под крана. Хорошо, что на эстонской стороне есть зона ожидания, там хотя бы есть туалет и душ за 5 евро. Но как только ты проходишь эстонскую границу, а ее ты проходишь быстро, то попадаешь на нейтральную территорию, где нет ни туалета, ни душа, ничего. Там стоят одни фуры, и ты между ними писать садишься, простите.
На границе куча машин с русскими номерами. Я не понимаю, почему все об этом молчат. Почему никто не поднимает скандал? Все, наверное, боятся, лишь бы не придрались на границе. Но это страшно, когда элементарно ни поесть, ни попить. Я вчера доедала протухшую котлету с хлебом и допивала пол-литровую бутылку воды, потому что купить еды и воды было негде.
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Интерактив: 36 часов на границе без воды и еды
Хотелось бы поделиться своей историей про 36 часов, проведенных на границе без воды и с протухшей от жары едой. Историей про то, как бронируешь время на границе, а выезжаешь по итогу на следующий день ночью, учитывая, что там непонятные туалеты, продукты не продаются, на границе нельзя гулять, нужно сидеть в машине. Просто треш.
Людей на границе множество, кто-то возвращается домой из отпуска или от родственников, как я. Люди вынуждены сутки проводить на границе в нечеловеческих условиях.
Вода там только из-под крана. Хорошо, что на эстонской стороне есть зона ожидания, там хотя бы есть туалет и душ за 5 евро. Но как только ты проходишь эстонскую границу, а ее ты проходишь быстро, то попадаешь на нейтральную территорию, где нет ни туалета, ни душа, ничего. Там стоят одни фуры, и ты между ними писать садишься, простите.
На границе куча машин с русскими номерами. Я не понимаю, почему все об этом молчат. Почему никто не поднимает скандал? Все, наверное, боятся, лишь бы не придрались на границе. Но это страшно, когда элементарно ни поесть, ни попить. Я вчера доедала протухшую котлету с хлебом и допивала пол-литровую бутылку воды, потому что купить еды и воды было негде.
Ирина