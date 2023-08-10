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Хочется предупредить горожан и гостей Пскова об опасности, которая сегодня утром поджидает их в центральном парке Пскова. Призываю всех проявить бдительность и не угодить прямиком в рой пчел, который слетелся туда на сладенькое.
Прямо посреди Детского парка сегодня образовалась огромная лужа из чего-то сладкого. На лужу слетелась огромная стая пчел. Мимо идут люди — куча детей, мамочек с колясками, все бегут бегом.
Так что пока по возможности выбирайте другой маршрут. Надеюсь, лужу скоро уберут, лишь бы никого не покусали.
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Интерактив: Полчище пчел в Детском парке
Хочется предупредить горожан и гостей Пскова об опасности, которая сегодня утром поджидает их в центральном парке Пскова. Призываю всех проявить бдительность и не угодить прямиком в рой пчел, который слетелся туда на сладенькое.
Прямо посреди Детского парка сегодня образовалась огромная лужа из чего-то сладкого. На лужу слетелась огромная стая пчел. Мимо идут люди — куча детей, мамочек с колясками, все бегут бегом.
Так что пока по возможности выбирайте другой маршрут. Надеюсь, лужу скоро уберут, лишь бы никого не покусали.
Елена