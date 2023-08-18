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Интерактив: Приятель Бэтмена атаковал квартиру в Пскове. ВИДЕО
Маленький приятель Бэтмена залетел ко мне в квартиру в доме №11б по улице Юности в Пскове.
Внезапно услышала шум в комнате. Подошла поближе к окну и увидела летучую мышь, которая карабкалась по занавеске. Сразу вспомнила самые жуткие кадры из фильмов про Дракулу или Бэтмена, когда из темной пещеры на тебя летит сотня таких мышей.
Что с ней делать, я вообще не знала. Вдруг она кусается или переносит какие-то болезни.
Вера
Согласно рекомендациям экспертов, молодые и неопытные летучие мыши могут случайно залететь в дом, пытаясь поймать насекомых. Чтобы не повредить или сломать крылья животного, необходимо использовать коробку, плотные перчатки и одежду с рукавами. Важно ограничить передвижение мыши, не нанося ей вреда. Когда животное сядет на ровную поверхность, его нужно накрыть коробкой, а затем подсунуть под нее лист картона. После этого коробку можно аккуратно перевернуть и вынести на улицу. Важно не выбрасывать мышь из коробки и не подбрасывать ее в воздух, пусть она сама покинет коробку и улетит на свободу.
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Интерактив: Приятель Бэтмена атаковал квартиру в Пскове. ВИДЕО
Маленький приятель Бэтмена залетел ко мне в квартиру в доме №11б по улице Юности в Пскове.
Внезапно услышала шум в комнате. Подошла поближе к окну и увидела летучую мышь, которая карабкалась по занавеске. Сразу вспомнила самые жуткие кадры из фильмов про Дракулу или Бэтмена, когда из темной пещеры на тебя летит сотня таких мышей.
Что с ней делать, я вообще не знала. Вдруг она кусается или переносит какие-то болезни.
Вера
Согласно рекомендациям экспертов, молодые и неопытные летучие мыши могут случайно залететь в дом, пытаясь поймать насекомых. Чтобы не повредить или сломать крылья животного, необходимо использовать коробку, плотные перчатки и одежду с рукавами. Важно ограничить передвижение мыши, не нанося ей вреда. Когда животное сядет на ровную поверхность, его нужно накрыть коробкой, а затем подсунуть под нее лист картона. После этого коробку можно аккуратно перевернуть и вынести на улицу. Важно не выбрасывать мышь из коробки и не подбрасывать ее в воздух, пусть она сама покинет коробку и улетит на свободу.