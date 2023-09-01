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Я проживаю в доме №86 на улице Инженерной в Пскове. У нас серьезные проблемы с подвалом, и пока никто не может нам помочь, в том числе управляющая организация.
Из подвала нашего дома постоянно идёт запах засора канализационных труб. С третьего подъезда по пятый включительно площадь подвала залита вонючей водой. Плавают фекалии. Уровень грязной воды превышает уровень щиколотки. Жижа не откачена, что является нарушением санитарно-гигиенических норм.
Управляющая компания «Жилой квартал» (улица Новоселов, 7) не реагирует на наши обращения. Со стороны жильцов условия договора выполняются в полном объёме, мы своевременно вносим плату за содержание жилого помещения.
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Интерактив: Подвал с фекалиями
Я проживаю в доме №86 на улице Инженерной в Пскове. У нас серьезные проблемы с подвалом, и пока никто не может нам помочь, в том числе управляющая организация.
Из подвала нашего дома постоянно идёт запах засора канализационных труб. С третьего подъезда по пятый включительно площадь подвала залита вонючей водой. Плавают фекалии. Уровень грязной воды превышает уровень щиколотки. Жижа не откачена, что является нарушением санитарно-гигиенических норм.
Управляющая компания «Жилой квартал» (улица Новоселов, 7) не реагирует на наши обращения. Со стороны жильцов условия договора выполняются в полном объёме, мы своевременно вносим плату за содержание жилого помещения.
Марина