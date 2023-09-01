Интерактив: Подвал с фекалиями

Интерактив: Смешались в кучу письма, квитанции и посылки

Атака дронов: что происходило ночью в псковском аэропорту

Что известно об атаке беспилотников на аэропорт в Пскове

В Пскове после атаки беспилотников на военном аэродроме повреждены четыре самолета Ил-76

Опубликовано видео с места событий при нападении на Псковский аэропорт

Версию атаки беспилотников на Псков с территории Прибалтики обсуждают в социальных сетях