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Хочу рассказать про случай, который случился утром 17 декабря в садоводческом некоммерческом товариществе «Хомутово» Новоржевского района. Сосед застрелил мою собаку на моем на участке. Всё это произошло у меня на глазах в присутствии ребенка.
Примерно в 9.00 собака выбежала из вольера, я сразу же позвонила мужу, сказала, чтобы он приехал и закрыл собаку в вольере. Он должен был приехать в течение получаса, но буквально через 15 минут я услышала выстрелы, а потом увидела соседа, который дважды выстрелил в мою собаку. У него это не первый случай, он застрелил всех своих собак.
Страшно находиться в своём собственном доме с ребенком. По данному факту мы сразу же обратились в полицию.
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Интерактив: Собачий киллер
Хочу рассказать про случай, который случился утром 17 декабря в садоводческом некоммерческом товариществе «Хомутово» Новоржевского района. Сосед застрелил мою собаку на моем на участке. Всё это произошло у меня на глазах в присутствии ребенка.
Примерно в 9.00 собака выбежала из вольера, я сразу же позвонила мужу, сказала, чтобы он приехал и закрыл собаку в вольере. Он должен был приехать в течение получаса, но буквально через 15 минут я услышала выстрелы, а потом увидела соседа, который дважды выстрелил в мою собаку. У него это не первый случай, он застрелил всех своих собак.
Страшно находиться в своём собственном доме с ребенком. По данному факту мы сразу же обратились в полицию.
Татьяна