Интерактив: Аварийная «зебра»

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На прошедшей неделе на улице Юбилейной в районе Дома офицеров в Пскове на пешеходном переходе случилось несколько дорожных происшествий. Были жертвы.
Проблема пешеходного перехода на улице Юбилейной в районе Дома офицеров - не нова. Сам светофор установили в начале восьмидесятых, после резонансного ДТП с гибелью сразу нескольких детей. Собственно говоря, регулируемый пешеходный переход от жилого района в сторону медучреждений и школ позволил детям и пожилым людям безопаснее переходить дорогу. Несколько лет назад, опять же после аварии, были заменены светофоры «с кнопкой» на нерегулируемые светофоры.
Попробую объяснить, почему это плохо. Во-первых, улица Юбилейная идёт под наклоном, и получается, что движущиеся со стороны дамбы транспортные средства имеют больший тормозной путь, что дополнительно может быть отягощено плохим обзором дороги у водителя.
Второй момент - психологический: больше нарушений стало в связи с тем, что и пешеходы, и водители, не видя препятствий для себя, переходят улицу на запрещающий сигнал светофора. «Ну нет же никого!» А дорожная обстановка иногда меняется за секунды.
Третий фактор состоит в том, что с обеих сторон на улице Кирсанова существует выезды для автомобилей, которым тоже мешает постоянное движение.
К сожалению, плюсов от нерегулируемого светофора практически нет. «Зелёная волна» по направлению движения с дамбы не получается, а в обратном направлении ей мешает установленный около забора дивизии светофор.
Ещё двумя немаловажными факторами является наличие неподалёку автобусной остановки. Как раз объезжая стоящие на ней автобусы, водители увеличивают скорость на небольшом спуске, не видя стоящих у светофора пешеходов. Небольшая ложбинка, в которой проходит сам пешеходный переход и старая ливневая канализация, приводит к тому, что после сильных дождей там образуется лужа глубиной в 20-30 см.
По моим субъективным ощущениям, количество аварий за последние пару лет на этом месте очень сильно возросло. Хотелось бы, чтобы это были просто домыслы.
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Интерактив: Аварийная «зебра»
На прошедшей неделе на улице Юбилейной в районе Дома офицеров в Пскове на пешеходном переходе случилось несколько дорожных происшествий. Были жертвы.
Проблема пешеходного перехода на улице Юбилейной в районе Дома офицеров - не нова. Сам светофор установили в начале восьмидесятых, после резонансного ДТП с гибелью сразу нескольких детей. Собственно говоря, регулируемый пешеходный переход от жилого района в сторону медучреждений и школ позволил детям и пожилым людям безопаснее переходить дорогу. Несколько лет назад, опять же после аварии, были заменены светофоры «с кнопкой» на нерегулируемые светофоры.
Попробую объяснить, почему это плохо. Во-первых, улица Юбилейная идёт под наклоном, и получается, что движущиеся со стороны дамбы транспортные средства имеют больший тормозной путь, что дополнительно может быть отягощено плохим обзором дороги у водителя.
Второй момент - психологический: больше нарушений стало в связи с тем, что и пешеходы, и водители, не видя препятствий для себя, переходят улицу на запрещающий сигнал светофора. «Ну нет же никого!» А дорожная обстановка иногда меняется за секунды.
Третий фактор состоит в том, что с обеих сторон на улице Кирсанова существует выезды для автомобилей, которым тоже мешает постоянное движение.
К сожалению, плюсов от нерегулируемого светофора практически нет. «Зелёная волна» по направлению движения с дамбы не получается, а в обратном направлении ей мешает установленный около забора дивизии светофор.
Ещё двумя немаловажными факторами является наличие неподалёку автобусной остановки. Как раз объезжая стоящие на ней автобусы, водители увеличивают скорость на небольшом спуске, не видя стоящих у светофора пешеходов. Небольшая ложбинка, в которой проходит сам пешеходный переход и старая ливневая канализация, приводит к тому, что после сильных дождей там образуется лужа глубиной в 20-30 см.
По моим субъективным ощущениям, количество аварий за последние пару лет на этом месте очень сильно возросло. Хотелось бы, чтобы это были просто домыслы.
Андрей