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Интерактив: Минус столбик

31.12.2023 20:20|ПсковКомментариев: 0

Какой-то нехороший человек повредил ограждение в парке Строителей в Пскове, где сейчас раскинулся прекрасный «Сказочный лес».

Уж намеренно ли сбили столбик или прохожий на него завалился, история умалчивает. Главное, зайцы - арт-объекты - целы.

Но поправить ограждение необходимо.

Владислав

Источник: Псковская Лента Новостей
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