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Интерактив: Сам себе почтальон

23.01.2024 11:11|ПсковКомментариев: 1

В связи с вакансией почтальона по участку №1 в Пскове горожан просят забирать квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг самостоятельно. А что, так можно было? Очаровательное объявление. 

Давайте разберемся. Я все понимаю - кадровый дефицит, маленькая зарплата, временные трудности, но неужели теперь жителям десятков домов придется дополнительно выделять время, чтобы добыть квитанции? Здесь мы, конечно, должны упомянуть, что среди них наверняка окажутся пенсионеры, инвалиды, матери с колясками и прочие граждане, для которых задача «забежать на почту» превращается в целый квест! 

А если учитель в школе заболеет, давайте делать неделю самоуправления? А если мусоровоз сломается, давайте отвозить отходы на полигон на личном транспорте? Если яйца подорожали, заводите кур, друзья! Все в этом духе. Такое время, надеяться остается только на себя.

Александр 

Теги: #псков #Почта России #интерактив
Источник: Псковская Лента Новостей
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