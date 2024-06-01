Интерактив: Что изменилось на улице Инженерной?

Одного из региональных победителей «Диктанта Победы» чествовали в Псковской области

Начинается видеотрансляция круглого стола о муниципальных выборах-2024 и вызовах для партий

Рост цен в России на жизненно важные лекарства в 2024 году составил около 3,3%

Прайс на размещение агитационных материалов на сайте ПЛН на выборах 8 сентября