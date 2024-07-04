Интерактив: Дональд Даки стали ближе к народу

* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.
Все мы с ранних лет любим покормить уточек, приучаем к этому своих детей. Я лично помню, как в детстве мы с отцом ходили в магазин за свежем батоном, а потом ездили в Дендропарк кормить этих милых созданий. Теперь, друзья, даже ездить никуда не нужно! Уточки живут и у нас во дворах, и просто в лужах.
Недавно шла через поле во Fjord Plaza и увидела удивительную картину. В большой луже среди поля плавают утки! Маленькие, милые в этих грязных лужах.
Сегодня знакомая прислала фотографию, что прямо во дворе дома в луже плавает утка!
Друзья, я не знаю, как к этому относиться. Вроде, классно, что уточки теперь есть даже во дворах, не нужно детей куда-то вывозить, чтобы они на них посмотрели, но всё таки...как-то это неестественно, что ли. Вроде, лужа - это не среда обитания уточек. Что думаете об этом?
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: Дональд Даки стали ближе к народу
Все мы с ранних лет любим покормить уточек, приучаем к этому своих детей. Я лично помню, как в детстве мы с отцом ходили в магазин за свежем батоном, а потом ездили в Дендропарк кормить этих милых созданий. Теперь, друзья, даже ездить никуда не нужно! Уточки живут и у нас во дворах, и просто в лужах.
Недавно шла через поле во Fjord Plaza и увидела удивительную картину. В большой луже среди поля плавают утки! Маленькие, милые в этих грязных лужах.
Сегодня знакомая прислала фотографию, что прямо во дворе дома в луже плавает утка!
Друзья, я не знаю, как к этому относиться. Вроде, классно, что уточки теперь есть даже во дворах, не нужно детей куда-то вывозить, чтобы они на них посмотрели, но всё таки...как-то это неестественно, что ли. Вроде, лужа - это не среда обитания уточек. Что думаете об этом?
Евгения