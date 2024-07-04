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Уже две недели хожу в Псковский госпиталь для ветеранов войн, который находится рядом с экстренным приёмным покоем Псковской областной клинической больницы. Наблюдаю такую картину: автотранспорт паркуется под знаком «Остановка запрещена - работает эвакуатор».
Данный транспорт мешает проезду карет скорой помощи и другого спецтранспорта.
За всё это время я не видел, чтобы автомашины эвакуировали или на месте работали сотрудники ГИБДД. Такая картина длится со дня установки данного знака. Раз соответствующие органы не могут навести порядок, может, нужно узаконить стоянку?
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Интерактив: Парковка не запрещена?
Уже две недели хожу в Псковский госпиталь для ветеранов войн, который находится рядом с экстренным приёмным покоем Псковской областной клинической больницы. Наблюдаю такую картину: автотранспорт паркуется под знаком «Остановка запрещена - работает эвакуатор».
Данный транспорт мешает проезду карет скорой помощи и другого спецтранспорта.
За всё это время я не видел, чтобы автомашины эвакуировали или на месте работали сотрудники ГИБДД. Такая картина длится со дня установки данного знака. Раз соответствующие органы не могут навести порядок, может, нужно узаконить стоянку?
Сергей