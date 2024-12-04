Интерактив: Пудинг Дорблю

Обновление сетей водоснабжения на улице Некрасова в Пскове хотят завершить к лету

Мы с Натальей Мельниковой дополняем друг друга в Совете Федерации — Алексей Наумец

Ремонт школы №2 в Пскове планируют закончить к 16 декабря

Стипендию губернатора за достижения в области культуры и искусства получат шесть псковичей