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Пришли делать регистрацию по месту жительства в паспортно-визовый сервис МВД России по адресу: Яна Фабрициуса, дом 10. Каждый раз, отправляясь в это место, можно твёрдо и уверенно сказать, что все планы на день можно отменять. Потому что только Богу известно, сколько вы здесь проторчите.
Работает из 6 окон только 2. Бедные девушки принимают всех в порядке очереди, и в этом вины их нет, что на 1 мигранта уходит примерно 30 минут. В зависимости от запроса, время варьируется только в большую сторону, потому что они еще и выполняют роль фотографа, который делает снимки для документов. К девушкам вопросов нет, они выполняют свою работу и делают это вежливо и по всем регламентам.
Торчим тут уже полтора часа, хотя в былые времена, помнится, и по 4–5 часов торчали.
И не факт, что вы получите желаемое. Насколько я понимаю, такие структуры не всегда общаются друг с другом. Место может переехать или больше не оказывать подобную услугу, а узнаете вы это только тогда, когда вас отправят за тридевять земель, в тридесятое царство под названием Ж с огромной папкой документов и потраченных денег.
Но перед тем как занять свое законное место в бесконечном потоке ожидания, нужно пройти стража этого сакрального места, который бдит и не прощает ошибок.
Охранник как сорванный с цепи постоянно агрессирует на всех и каждого, кто вступит ногой в обитель документов. Разговаривает на повышенных тонах с теми, кто, например, первый раз столкнулся с оформлением документов и не может разобраться, куда идти или какой номерок брать. Или с теми, кто не сразу заметил, что входная дверь не имеет механизма и её надо закрывать самостоятельно.
Итог такой: стоит приготовься проторчать в бесконечных очередях МВД, и если вам повезет, вы получите свое. Но это не точно.
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Интерактив: Девять кругов ада в «миграционке»
Пришли делать регистрацию по месту жительства в паспортно-визовый сервис МВД России по адресу: Яна Фабрициуса, дом 10. Каждый раз, отправляясь в это место, можно твёрдо и уверенно сказать, что все планы на день можно отменять. Потому что только Богу известно, сколько вы здесь проторчите.
Работает из 6 окон только 2. Бедные девушки принимают всех в порядке очереди, и в этом вины их нет, что на 1 мигранта уходит примерно 30 минут. В зависимости от запроса, время варьируется только в большую сторону, потому что они еще и выполняют роль фотографа, который делает снимки для документов. К девушкам вопросов нет, они выполняют свою работу и делают это вежливо и по всем регламентам.
Торчим тут уже полтора часа, хотя в былые времена, помнится, и по 4–5 часов торчали.
И не факт, что вы получите желаемое. Насколько я понимаю, такие структуры не всегда общаются друг с другом. Место может переехать или больше не оказывать подобную услугу, а узнаете вы это только тогда, когда вас отправят за тридевять земель, в тридесятое царство под названием Ж с огромной папкой документов и потраченных денег.
Но перед тем как занять свое законное место в бесконечном потоке ожидания, нужно пройти стража этого сакрального места, который бдит и не прощает ошибок.
Охранник как сорванный с цепи постоянно агрессирует на всех и каждого, кто вступит ногой в обитель документов. Разговаривает на повышенных тонах с теми, кто, например, первый раз столкнулся с оформлением документов и не может разобраться, куда идти или какой номерок брать. Или с теми, кто не сразу заметил, что входная дверь не имеет механизма и её надо закрывать самостоятельно.
Итог такой: стоит приготовься проторчать в бесконечных очередях МВД, и если вам повезет, вы получите свое. Но это не точно.
Наталья