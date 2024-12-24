Интерактив: Письмо до Путина дойдет быстрее

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Я, гражданка Молдовы, 24 декабря ехала автобусным рейсом Москва — Кишинев. Однако на границе меня сняли с рейса и, не объяснив причин, дали подписать бумагу о том, что я не имею права покидать Россию.
Я просила помощи, спрашивая, куда мне идти с молдавским паспортом, но мне ответили: «Мне всё равно. Покиньте пропускной пункт». Я была удивлена такому отношению, ведь на моей родине многие люди положительно отзываются о русском народе.
Всю ночь я шла пешком с чемоданом. Мимо проезжали грузовые автобусы, и мне казалось, что я участвую в шоу «Выжить в России». Добравшись до деревни, я попросила помощи у местных жителей, и они помогли мне добраться до Пскова, так как в их деревне небезопасно, а гостиница может быть занята.
В Пскове меня приютили добрые люди и помогли связаться с губернатором. Через некоторое время, буквально минут через 10, меня направили в миграционную полицию. Там я узнала, что у меня есть долг и я не имею права выезжать из России, хотя у меня только гражданство Республики Молдова.
Я прописана в Норильске (город краевого подчинения Красноярского края), где родилась, но не жила с 2001 года, когда мои родители расстались, и мы с мамой переехали жить в Молдову. Псковские судебные приставы не могут мне помочь. Я пыталась связаться с судебным приставом из Норильска, но в ответ услышала: «Чем думала, когда в Россию ехала, зная о долгах?» Разница между Норильском и Псковом — 4 часа.
С 6 часов утра по московскому времени я пытаюсь связаться со своим судебным приставом, но, видимо, я её достала, и мои звонки стали отклонять. Я читала отзывы о том, как люди погашали долги, а также о том, как долги дублировались. Думаю, что моё письмо президенту РФ Владимиру Путину дойдёт быстрее, чем я смогу дозвониться до судебного пристава из Норильска.
От безысходности я обратилась в редакцию ПЛН, чтобы объяснить ситуацию: как у гражданки Молдовы оказался долг в Норильске на сумму 200 тысяч рублей, если у неё нет российского гражданства? Я надеюсь, что смогу выйти на связь со своим судебным приставом, чтобы разрешить проблему и уехать в Молдову.
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Интерактив: Письмо до Путина дойдет быстрее
Я, гражданка Молдовы, 24 декабря ехала автобусным рейсом Москва — Кишинев. Однако на границе меня сняли с рейса и, не объяснив причин, дали подписать бумагу о том, что я не имею права покидать Россию.
Я просила помощи, спрашивая, куда мне идти с молдавским паспортом, но мне ответили: «Мне всё равно. Покиньте пропускной пункт». Я была удивлена такому отношению, ведь на моей родине многие люди положительно отзываются о русском народе.
Всю ночь я шла пешком с чемоданом. Мимо проезжали грузовые автобусы, и мне казалось, что я участвую в шоу «Выжить в России». Добравшись до деревни, я попросила помощи у местных жителей, и они помогли мне добраться до Пскова, так как в их деревне небезопасно, а гостиница может быть занята.
В Пскове меня приютили добрые люди и помогли связаться с губернатором. Через некоторое время, буквально минут через 10, меня направили в миграционную полицию. Там я узнала, что у меня есть долг и я не имею права выезжать из России, хотя у меня только гражданство Республики Молдова.
Я прописана в Норильске (город краевого подчинения Красноярского края), где родилась, но не жила с 2001 года, когда мои родители расстались, и мы с мамой переехали жить в Молдову. Псковские судебные приставы не могут мне помочь. Я пыталась связаться с судебным приставом из Норильска, но в ответ услышала: «Чем думала, когда в Россию ехала, зная о долгах?» Разница между Норильском и Псковом — 4 часа.
С 6 часов утра по московскому времени я пытаюсь связаться со своим судебным приставом, но, видимо, я её достала, и мои звонки стали отклонять. Я читала отзывы о том, как люди погашали долги, а также о том, как долги дублировались. Думаю, что моё письмо президенту РФ Владимиру Путину дойдёт быстрее, чем я смогу дозвониться до судебного пристава из Норильска.
От безысходности я обратилась в редакцию ПЛН, чтобы объяснить ситуацию: как у гражданки Молдовы оказался долг в Норильске на сумму 200 тысяч рублей, если у неё нет российского гражданства? Я надеюсь, что смогу выйти на связь со своим судебным приставом, чтобы разрешить проблему и уехать в Молдову.
Анастасия