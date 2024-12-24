Интерактив. Консервация Дома Седельщикова

Псковский курсант победил на соревнованиях по кикбоксингу и прошел на чемпионат СЗФО

Расширение перекрестка Инженерной – Индустриальной ожидается в 2025 году

Подготовку кадров обсудили на встрече Дмитрий Шахов и начальник Петербургского университета ФСИН

Около 300 взрывоопасных предметов времен войны уничтожили за год в Псковской области

Активистки «Женского движения Единой России» поздравили с Новым годом пациентов псковского госпиталя

Коллекцию авторских кукол «12 месяцев» из музея «Изборск» можно увидеть в ЛНР

Более 50 млн рублей получил бюджет Псковской области за предоставление права пользования недрами в 2024 году