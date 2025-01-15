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В этой истории самостоятельно уже не найти концов. В районе деревень Ерусалимка и Волженец Ядровской волости Псковского района идёт вырубка леса.
Хороший лес вывозят, а ветки остаются. Никто за собой не убирает, колея выбита. Хоть бы ветки в кучи собрали и сожгли.
При обращении в лесничество мне сказали, что они не знают, кто рубит лес, так как это земли «иных категорий». Обратилась в администрацию Ядровской волости, там сказали, что рассмотрят мое заявление, но, скорее всего, концов не найти.
Пусть хоть уберут за собой ветки и приведут места вырубки в надлежащий вид!
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Интерактив: Вырубить и бросить
В этой истории самостоятельно уже не найти концов. В районе деревень Ерусалимка и Волженец Ядровской волости Псковского района идёт вырубка леса.
Хороший лес вывозят, а ветки остаются. Никто за собой не убирает, колея выбита. Хоть бы ветки в кучи собрали и сожгли.
При обращении в лесничество мне сказали, что они не знают, кто рубит лес, так как это земли «иных категорий». Обратилась в администрацию Ядровской волости, там сказали, что рассмотрят мое заявление, но, скорее всего, концов не найти.
Пусть хоть уберут за собой ветки и приведут места вырубки в надлежащий вид!
Наталья