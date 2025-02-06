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Хотелось бы придать огласке проблему катка в городе Гдове!
В настоящее время, когда весь Интернет пестрит объявлениями об открытии катков в разных уголках нашей страны, дети и взрослые, проживающие в Гдове, лишены возможности взять коньки и провести свой досуг на катке. Местные власти каждый год обещают решить этот вопрос, но воз и ныне там. В настоящее время активисты и желающие расчистили снег на пруду, куда сейчас сбегаются мальчишки и девчонки с коньками. Сейчас ведем работу по подаче заявки на ремонт нашей хоккейной коробки через программу «Формирование комфортной городской среды». Хотелось бы к следующей зиме кататься в оборудованном месте!
Второй год каток на Пограничной не работает. До этого неравнодушные граждане, родители и дети заливали, чистили от снега и поддерживали каток в более-менее рабочем состоянии. В прошлом году заливали «каток» на стадионе на искусственном покрытии, предназначенном для футбольных тренировок. Места для катания было очень мало, защитные борты отсутствовали, поиграть в хоккей также не было возможности. На протяжении месяца отсутствовало освещение, что затрудняло посещение «катка» в вечернее время, то есть после учебы и работы.
Старый каток собирал большое количество жителей города. Дети после школы, а взрослые после работы спешили домой, чтоб взять коньки и клюшки и отправиться на каток. Везде говорят о здоровом образе жизни, о занятии спортом, очень хочется восстановить коробку! В настоящее время взрослые и дети расчистили место для катания на коньках на Слизневом пруду.
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Интерактив: Гдов остался без катка
Хотелось бы придать огласке проблему катка в городе Гдове!
В настоящее время, когда весь Интернет пестрит объявлениями об открытии катков в разных уголках нашей страны, дети и взрослые, проживающие в Гдове, лишены возможности взять коньки и провести свой досуг на катке. Местные власти каждый год обещают решить этот вопрос, но воз и ныне там. В настоящее время активисты и желающие расчистили снег на пруду, куда сейчас сбегаются мальчишки и девчонки с коньками. Сейчас ведем работу по подаче заявки на ремонт нашей хоккейной коробки через программу «Формирование комфортной городской среды». Хотелось бы к следующей зиме кататься в оборудованном месте!
Второй год каток на Пограничной не работает. До этого неравнодушные граждане, родители и дети заливали, чистили от снега и поддерживали каток в более-менее рабочем состоянии. В прошлом году заливали «каток» на стадионе на искусственном покрытии, предназначенном для футбольных тренировок. Места для катания было очень мало, защитные борты отсутствовали, поиграть в хоккей также не было возможности. На протяжении месяца отсутствовало освещение, что затрудняло посещение «катка» в вечернее время, то есть после учебы и работы.
Старый каток собирал большое количество жителей города. Дети после школы, а взрослые после работы спешили домой, чтоб взять коньки и клюшки и отправиться на каток. Везде говорят о здоровом образе жизни, о занятии спортом, очень хочется восстановить коробку! В настоящее время взрослые и дети расчистили место для катания на коньках на Слизневом пруду.
Оксана