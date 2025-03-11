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Давно живу на Завеличье, но такое вижу впервые: возле кафе «Березка» на Рижском проспекте, прямо под их забором, «вырос» диван, да не просто диван, вокруг него ровным слоем, а где-то просто кучами навалена то ли бумага, то ли содержимое этого самого дивана. Отсюда вопрос. Кто и зачем сие чудо там оставил?
Ну если совсем не нужна мебель, то воспользуйтесь профильными сайтами по продаже ненужного барахла, у вас его какие-нибудь дачники с руками оторвут, но город то загрязнять зачем? Я бы понял, если бы где-нибудь в глуши, а тут же рядом оживленная трасса, въезд в город, туристы ездят, а он стоит прямо напротив светофора, видно всем, кто со стороны гипермаркета едет. Отлично встречаем гостей Пскова!
Другой вопрос, логично возникающий, кто это убирать по итогу обязан? Вроде, забор от кафе. Убирать этот «подберезовик» им же?
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Интерактив: Диван-подберезовик
Давно живу на Завеличье, но такое вижу впервые: возле кафе «Березка» на Рижском проспекте, прямо под их забором, «вырос» диван, да не просто диван, вокруг него ровным слоем, а где-то просто кучами навалена то ли бумага, то ли содержимое этого самого дивана. Отсюда вопрос. Кто и зачем сие чудо там оставил?
Ну если совсем не нужна мебель, то воспользуйтесь профильными сайтами по продаже ненужного барахла, у вас его какие-нибудь дачники с руками оторвут, но город то загрязнять зачем? Я бы понял, если бы где-нибудь в глуши, а тут же рядом оживленная трасса, въезд в город, туристы ездят, а он стоит прямо напротив светофора, видно всем, кто со стороны гипермаркета едет. Отлично встречаем гостей Пскова!
Другой вопрос, логично возникающий, кто это убирать по итогу обязан? Вроде, забор от кафе. Убирать этот «подберезовик» им же?
Семен