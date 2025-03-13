Интерактив: Дорожная недвижимость

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Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 13 марта

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Научно-практическая конференция к 100-летию туберкулезного диспансера прошла в Пскове

Штрафы за выход на лед предлагают увеличить в Псковской области

За распространение фейков об армии псковича отправят в тюрьму на пять с половиной лет

В Пскове отметили День работников уголовно-исполнительной системы России

За год зарплаты энергетиков в Псковской области выросли на 11 тысяч рублей