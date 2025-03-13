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Вашему вниманию участок Рижского проспекта от улицы Народной до улицы Киселёва, где имеются дорожные знаки, на которых русским по белому обозначено — как, где и когда парковаться.
Как вы можете видеть, правый ряд перекрывает представитель российского малотоннажного грузового автомобилестроения.
Все было бы вполне нормально, если бы водитель так парковался на ночь, когда трафика на дороге нет, но нет. Припаркован очередной «объект недвижимости». Стоит там не менее месяца, косвенно создаёт аварийную обстановку. А ведь в «часы пик», особенно утром, здесь очень плотное движение.
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Интерактив: Дорожная недвижимость
Вашему вниманию участок Рижского проспекта от улицы Народной до улицы Киселёва, где имеются дорожные знаки, на которых русским по белому обозначено — как, где и когда парковаться.
Как вы можете видеть, правый ряд перекрывает представитель российского малотоннажного грузового автомобилестроения.
Все было бы вполне нормально, если бы водитель так парковался на ночь, когда трафика на дороге нет, но нет. Припаркован очередной «объект недвижимости». Стоит там не менее месяца, косвенно создаёт аварийную обстановку. А ведь в «часы пик», особенно утром, здесь очень плотное движение.
Максим