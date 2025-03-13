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Радует меня, конечно, тенденция последних лет заставлять Псков новыми памятниками. Ольгу вот хотят поставить то ли четверную, то ли десятую. Их количество в нашем, безусловно, историческом городе - растет. Но если свои шансы попасть в аэропорт я оцениваю трезво, то возле другой княгини на работу хожу постоянно.
И наша «центральная Ольга» красотой, я вам скажу, не блистает. Памятник грязный, весь в трещинах, чуть ли ни разваливается. Подошел ближе, вздохнув, и трагично выдохнул — из Ольги нашей уже и вовсе мох растет.
Скоро и деревья попрут.
Что тут можно сказать. Новые памятники – дело хорошее. Правда нужны, но по старым то хоть бы кто щеткой прошелся, да белилами, а то стоят в самом центре никому не нужные.
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Интерактив: Замшелая Ольга
Радует меня, конечно, тенденция последних лет заставлять Псков новыми памятниками. Ольгу вот хотят поставить то ли четверную, то ли десятую. Их количество в нашем, безусловно, историческом городе - растет. Но если свои шансы попасть в аэропорт я оцениваю трезво, то возле другой княгини на работу хожу постоянно.
И наша «центральная Ольга» красотой, я вам скажу, не блистает. Памятник грязный, весь в трещинах, чуть ли ни разваливается. Подошел ближе, вздохнув, и трагично выдохнул — из Ольги нашей уже и вовсе мох растет.
Скоро и деревья попрут.
Что тут можно сказать. Новые памятники – дело хорошее. Правда нужны, но по старым то хоть бы кто щеткой прошелся, да белилами, а то стоят в самом центре никому не нужные.
Сергей