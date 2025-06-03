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Интерактив: Достал мусор на Доставалова

03.06.2025 16:49|ПсковКомментариев: 0

Так выглядит уже вторую неделю вход в Учебно-лабораторный корпус ПсковГУ на улице Майора Доставалова в Пскове. 

Скамейки для студентов и других горожан - это, конечно, удобно. Рядом стоят урны и, казалось бы, успех. Но нет, все рядом со скамейками завалено мусором.

Руководство, видимо, всё устраивает, раз никакой уборки не осуществляется неделями.

Надежда

Источник: Псковская Лента Новостей
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