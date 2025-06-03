Интерактив: Ничего личного, бизнес есть бизнес

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На фоне проблем с работой мобильного интернета и перспективы, что это надолго, провайдер «Псковлайн» поднял цены на подключение для частных домов с 6000 до 9000. Совпадение?
Как говорится, ничего личного, просто бизнес.
Причем уведомление о том, что будет поднятие тарифа, вышло только накануне - 18 июня на их же сайте.
Иван
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Псковлайн», решение приняли по ряду объективных факторов: экономических, технических, юридических:
Экономическая нецелесообразность подключений в частном секторе. Подключение клиентов в частном секторе до повышения стоимости осуществлялось компанией по цене ниже себестоимости материалов и стоимости работ. Срок окупаемости затрат на подключение одного абонента превышает один год при условии непрерывной оплаты услуг клиентом.
Риски оттока абонентов. В связи с временным отключением мобильного интернета наблюдается повышенный спрос на проводные подключения. Однако в компании учитывается возможный отток клиентов после восстановления работы мобильных сетей, что может привести к дополнительным убыткам.
Рост затрат на подключение из-за перегрузки подрядчиков. В условиях аномально высокого спроса на подключение подрядчики и монтажные бригады работают на пределе возможностей, что приводит к сверхурочным работам и повышенным расходам на оплату труда, увеличению стоимости услуг сторонних исполнителей, задержкам в выполнении заказов. Эти факторы напрямую влияют на себестоимость подключения новых абонентов.
Инфляция и рост затрат. Стоимость подключения в частном секторе не изменялась с 2017 года, в то время как совокупная инфляция за этот период превысила 55%. Кроме того, существенно выросли расходы на содержание и обслуживание сети, услуги подрядчиков, закупку оборудования и материалов.
«Наша компания стремится предоставлять качественные и доступные интернет-услуги. В текущих экономических условиях мы вынуждены корректировать стоимость подключения новых абонентов. Мы осознаем, что рост цен всегда вызывает вопросы у клиентов, и делаем все возможное, чтобы минимизировать влияние этих изменений. Как только ситуация на рынке стабилизируется, мы обязательно пересмотрим стоимость подключения, чтобы сделать наши услуги максимально доступными для жителей города и района. Наша главная цель — обеспечивать стабильное и качественное интернет-обслуживание, соответствующее современным требованиям», - пояснили в компании.
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Интерактив: Ничего личного, бизнес есть бизнес
На фоне проблем с работой мобильного интернета и перспективы, что это надолго, провайдер «Псковлайн» поднял цены на подключение для частных домов с 6000 до 9000. Совпадение?
Как говорится, ничего личного, просто бизнес.
Причем уведомление о том, что будет поднятие тарифа, вышло только накануне - 18 июня на их же сайте.
Иван
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Псковлайн», решение приняли по ряду объективных факторов: экономических, технических, юридических:
«Наша компания стремится предоставлять качественные и доступные интернет-услуги. В текущих экономических условиях мы вынуждены корректировать стоимость подключения новых абонентов. Мы осознаем, что рост цен всегда вызывает вопросы у клиентов, и делаем все возможное, чтобы минимизировать влияние этих изменений. Как только ситуация на рынке стабилизируется, мы обязательно пересмотрим стоимость подключения, чтобы сделать наши услуги максимально доступными для жителей города и района. Наша главная цель — обеспечивать стабильное и качественное интернет-обслуживание, соответствующее современным требованиям», - пояснили в компании.