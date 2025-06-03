Интерактив: Пробка до хладокомбината, и это даже не «час пик»

Каждый десятый россиянин совсем не пользуется наличными - ЦБ

Более 2 тонн макулатуры собрали псковичи на переработку

До 5 лет лишения свободы грозит двум жителям Пыталово за кражу из магазина

Не более 10% учебного времени будут выделять школы на контрольные и ВПР с 1 сентября

Почти в два раза увеличились продажи автозапчастей в России

Льготы для ввоза импортного картофеля могут отменить в случае хорошего урожая

Представитель псковской ИК-6 в третий раз стал лучшим начальником караула по охране объектов УИС