Интерактив: Культурная трансформация по-скобарски

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Вчера побывал на концерте «Музыкальная экспедиция» в Покровской башне. Огромное спасибо организаторам. Я, как любитель классической музыки, получил истинное удовольствие от прослушивания шедевров классики в стенах древней псковской башни.
И во время прослушивания и потом, рефлексируя дома после концерта, я подумал о том, как много значит роль личности в жизни маленького города. Благодаря таким людям, как нынешний директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в Пскове наступает культурный ренессанс. Я видел одухотворенные лица псковичей на концерте, кто-то просто наслаждался музыкой, кто-то размышлял о своем под музыку Шуберта и Моцарта. Важно, что в городе появились люди, которые двигают культуру.
Очень радостно, что в последние годы в городе проходят новые концерты в различных локациях: под открытым небом, в стенах древних башен, в Псковском кремле, на территории непосредственно музея. Аналогичную историю можно проследить и с Псковским театром драмы имени Пушкина. Псковичи стали ходить на спектакли, стали спорить о новых видениях классических пьес, обсуждать премьеры. Разве это не здорово?
Я и раньше задавался этим вопросом, но сейчас снова задумался, а что же мешало сделать это 10-15 лет назад? Почему псковские башни, видевшие, по сути, всю историю не только нашего города, но и России, стояли годами заколоченными? Почему они были точкой притяжения не культуры и искусства, а бомжей и прочих маргиналов? Почему они горели? Почему внутри них, простите, справляли нужду? Это абсолютная дикость. Во всем мире в подобных местах проходят концерты, выставки, мероприятия, они не служат местом рандеву для подростков с пивом.
И вот я пришел к выводу, что просто не было людей, которые бы начали обращать на подобные места свое внимание, таких, как нынешний директор музея.
Вы обратите внимание, как в последнее время наш музей зазвучал. Повторюсь, очень здорово, что у нас развивается это направление. Радует также, что музей идет в ногу со временем и взаимодействует, например, с нашей Театрально-концертной дирекцией: джазовые вечера, проходящие с аншлагом, служат тому прекрасным подтверждением. И люди обратили внимание на музей, стали чаще в него ходить, интересоваться. Наконец-то в городе есть, куда сходить интеллигентным и интересующимся культурой и искусством псковичам. Искренне надеюсь, что подобная политика музея будет развиваться, подобных мест и мероприятий будет становиться только больше, а наш народ по достоинству оценит старания и не преминет возможностью прикоснуться к великому и прекрасному.
Игорь
Напомним, в Покровской башне в Пскове состоялась третья «Музыкальная экспедиция Бориса Андрианова» 14 июля.
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Интерактив: Культурная трансформация по-скобарски
Вчера побывал на концерте «Музыкальная экспедиция» в Покровской башне. Огромное спасибо организаторам. Я, как любитель классической музыки, получил истинное удовольствие от прослушивания шедевров классики в стенах древней псковской башни.
И во время прослушивания и потом, рефлексируя дома после концерта, я подумал о том, как много значит роль личности в жизни маленького города. Благодаря таким людям, как нынешний директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в Пскове наступает культурный ренессанс. Я видел одухотворенные лица псковичей на концерте, кто-то просто наслаждался музыкой, кто-то размышлял о своем под музыку Шуберта и Моцарта. Важно, что в городе появились люди, которые двигают культуру.
Очень радостно, что в последние годы в городе проходят новые концерты в различных локациях: под открытым небом, в стенах древних башен, в Псковском кремле, на территории непосредственно музея. Аналогичную историю можно проследить и с Псковским театром драмы имени Пушкина. Псковичи стали ходить на спектакли, стали спорить о новых видениях классических пьес, обсуждать премьеры. Разве это не здорово?
Я и раньше задавался этим вопросом, но сейчас снова задумался, а что же мешало сделать это 10-15 лет назад? Почему псковские башни, видевшие, по сути, всю историю не только нашего города, но и России, стояли годами заколоченными? Почему они были точкой притяжения не культуры и искусства, а бомжей и прочих маргиналов? Почему они горели? Почему внутри них, простите, справляли нужду? Это абсолютная дикость. Во всем мире в подобных местах проходят концерты, выставки, мероприятия, они не служат местом рандеву для подростков с пивом.
И вот я пришел к выводу, что просто не было людей, которые бы начали обращать на подобные места свое внимание, таких, как нынешний директор музея.
Вы обратите внимание, как в последнее время наш музей зазвучал. Повторюсь, очень здорово, что у нас развивается это направление. Радует также, что музей идет в ногу со временем и взаимодействует, например, с нашей Театрально-концертной дирекцией: джазовые вечера, проходящие с аншлагом, служат тому прекрасным подтверждением. И люди обратили внимание на музей, стали чаще в него ходить, интересоваться. Наконец-то в городе есть, куда сходить интеллигентным и интересующимся культурой и искусством псковичам. Искренне надеюсь, что подобная политика музея будет развиваться, подобных мест и мероприятий будет становиться только больше, а наш народ по достоинству оценит старания и не преминет возможностью прикоснуться к великому и прекрасному.
Игорь
Напомним, в Покровской башне в Пскове состоялась третья «Музыкальная экспедиция Бориса Андрианова» 14 июля.