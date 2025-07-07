* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.
Интерактив: Текст в поддержку людей, оставшихся без Интернета
Минутка философии: я вырос на Дальнем Востоке, в сейсмоопасной зоне на Камчатке. И вот, каждое землетрясение, что я пережил, вспоминаю с тревожностью и одновременно с теплотой. Низкочастотный гул, скрежет строительных конструкций, скрипы мебели, лёгкие покачивания... Я уже лечу открывать нараспашку дверь из квартиры в подъезд, быстро одеваюсь, вижу испуганную физиономию соседа напротив, он выполняет те же действия, и мы бежим на улицу. Всё молча и сосредоточенно. А гул то стихает, то нарастает...
И вот, на улице поздний вечер, штиль и морозец, и мы уже здороваемся, обнимаемся, шутим, кто-то хохочет. Всё нормально, адреналин выходит, все в стрессе, но без ругани и скандалов. Запах табака, многие курят, никто не возражает. «Как ваши дела?..», «Ой, наверное, плиту не выключила...», «На дачу поедете?..», «О, Семён Семёныч, а из рейса уже вернулись?...» «А кота нашего не видели, выбежал или нет?» и прочие похожие фразы звучат отовсюду. И радостно как-то, снег хрустит, звёзды на небе, стою, любуюсь, курю и улыбаюсь, а колени ещё трясутся [да и не только у меня]. И люди, соседи, знакомые и не очень, все такие родные [представьте, какая толпа жильцов в накинутых наспех куртках и пальто перед каждым домом].
15 минут. Вроде не трясёт. «Ну что, всем спокойной ночи, надо расходиться!», «Да не, через полчаса снова встретимся!..» и нервный, но добрый смех.
Расходимся по квартирам, никто не толкается, не напирает. Все мы на одной пороховой бочке и прекрасно это понимаем. Где вы, дорогие соседи? Больше четверти века прошло, уже и в живых, вероятно, многих нет.
А может быть и хорошо, что интернет местами отключен? Ведь есть повод поиграть с детьми в шашки, а лучше в шахматы. Порисовать с ними мелками на асфальте. Понаблюдать за птицами, за живой природой, что вокруг нас. Ощутить и себя живым. Понять и осознать, что жизнь так скоротечна.
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: Текст в поддержку людей, оставшихся без Интернета
Минутка философии: я вырос на Дальнем Востоке, в сейсмоопасной зоне на Камчатке. И вот, каждое землетрясение, что я пережил, вспоминаю с тревожностью и одновременно с теплотой. Низкочастотный гул, скрежет строительных конструкций, скрипы мебели, лёгкие покачивания... Я уже лечу открывать нараспашку дверь из квартиры в подъезд, быстро одеваюсь, вижу испуганную физиономию соседа напротив, он выполняет те же действия, и мы бежим на улицу. Всё молча и сосредоточенно. А гул то стихает, то нарастает...
И вот, на улице поздний вечер, штиль и морозец, и мы уже здороваемся, обнимаемся, шутим, кто-то хохочет. Всё нормально, адреналин выходит, все в стрессе, но без ругани и скандалов. Запах табака, многие курят, никто не возражает. «Как ваши дела?..», «Ой, наверное, плиту не выключила...», «На дачу поедете?..», «О, Семён Семёныч, а из рейса уже вернулись?...» «А кота нашего не видели, выбежал или нет?» и прочие похожие фразы звучат отовсюду. И радостно как-то, снег хрустит, звёзды на небе, стою, любуюсь, курю и улыбаюсь, а колени ещё трясутся [да и не только у меня]. И люди, соседи, знакомые и не очень, все такие родные [представьте, какая толпа жильцов в накинутых наспех куртках и пальто перед каждым домом].
15 минут. Вроде не трясёт. «Ну что, всем спокойной ночи, надо расходиться!», «Да не, через полчаса снова встретимся!..» и нервный, но добрый смех.
Расходимся по квартирам, никто не толкается, не напирает. Все мы на одной пороховой бочке и прекрасно это понимаем. Где вы, дорогие соседи? Больше четверти века прошло, уже и в живых, вероятно, многих нет.
А может быть и хорошо, что интернет местами отключен? Ведь есть повод поиграть с детьми в шашки, а лучше в шахматы. Порисовать с ними мелками на асфальте. Понаблюдать за птицами, за живой природой, что вокруг нас. Ощутить и себя живым. Понять и осознать, что жизнь так скоротечна.
Евгений